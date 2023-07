Energie Biogas aus Gülle: Das Laufental will sein eigenes Gas produzieren Es geht um ein Pionierprojekt: Die Energieversorgerin der Region Laufental-Thierstein möchte Erdgas durch Biogas ersetzen, das in der Region hergestellt wird – dank Gülle. Gefragt sind nun Landwirte, die den Rohstoff anliefern.

Die Energieversorgerin der Region Laufental-Thierstein plant eine grosse Biogasanlage. Hier ein Beispiel einer Anlage in der Ostschweiz. Bild: Donato Caspari/Archiv

Sie hat grosse Pläne, die Erdgas AG Laufental-Thierstein (Gasag): Während in vielen Unterbaselbieter Gemeinden die Umstellung vom Erdgas hin zu erneuerbaren Wärmeverbünden begonnen hat, will die Gasag ihrem Gasnetz ein zweites Leben geben. Gelingen soll dies mit einer grossen Biogasanlage. Die Idee: Der Jauche das Ammoniak entziehen. Die Bauern würden damit nur noch Gülle ohne Ammoniak ausführen, dafür könnte das bestehende Gasnetz für die nächsten 100 Jahre mit dem grünen Gas gespiesen werden.

Das Projekt befindet sich aber noch ganz am Anfang. «Wir evaluieren im Moment, mit welchen Landwirtschaftsbetrieben wir an den Start gehen können», sagt Linde Meneghin, Geschäftsführerin der Gasag, gegenüber dem «Wochenblatt». «Die Region profitiert doppelt. Zum einen würde das Gas, das für die Wärmegewinnung in das Netz eingespeist wird, hier produziert anstatt aus dem Ausland bezogen. Zum andern fällt beim Ausbringen der Jauche der Ammoniak-Gestank weg.» Daraus geht hervor: «Das Projekt steht oder fällt mit dem Mitmachen der regionalen Landwirtschaft», sagt Meneghin.

Nun werden die Landwirte befragt

Zur Unterstützung hat die Gasag die Firma Boha AG aus Dittingen beigezogen, die in einem nächsten Schritt das Biomassepotenzial ermittelt. Der frühere Standortförderer Thomas Boillat und sein Geschäftspartner Matthias Hänggi führen bei den Landwirten eine Evaluation durch. «In einer ersten Phase klären wir bei 35 Landwirten ab, die sich nah am Netz der Gasag befinden, in welchem Rahmen sie die Pläne unterstützen. Dazu haben wir den Betroffenen einen Fragebogen zugesandt», erklärt Boillat.

«Steht der Landwirt einer Zusammenarbeit offen gegenüber, werden die Abklärungen vertieft.» Es gehe darum, Menge und Transportmöglichkeiten zu berechnen. Dadurch würde sich ergeben, wo die Biogasanlage gebaut werden soll, erläutern Boillat und Hänggi. Sie betonen: «Wir sind zuversichtlich, dass unsere Region der richtige Ort ist für dieses Zukunftsprojekt. Hier herrscht Pioniergeist.»

Die Gasag schätzt das Potenzial für Biogas in der Region auf 200 Gigawattstunden pro Jahr. Dies entspricht zehnmal mehr Wärmeleistung, als im Laufental-Thierstein mit Gas verbraucht wird. Um die Zahl in Relationen zu setzen: Ein saniertes Altbau-Haus benötigt jährlich rund 10’000 Kilowattstunden für die Heizung. Demnach liessen sich mit dem Biogas gut 18’000 Haushalte heizen.

Erster Schritt mit Pratteler Biogas

Die Gasag, die 1993 gegründet wurde, hat sich vorgenommen, den Anteil an Biogas bis ins Jahr 2030 um 30 Prozent zu steigern. Bis 2050 soll der Anteil 100 Prozent betragen. «Damit erhalten die von der Gasag versorgten Gemeinden und Industriebetriebe – zum Beispiel auch die Ricola – eine nachhaltige Versorgung, welche die Klimaziele des Bundes erfüllt», sagt die Geschäftsführerin.

Ab 2024 wird die Gasag zudem rund zehn Prozent Biogas ins Netz einspeisen, das sie von der Biopower AG in Pratteln bezieht. Diese Anlage, die gleich neben der Autobahnraststätte steht, gewinnt das Biogas aus der Vergärung von biogenen Abfällen.