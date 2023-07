Energie Sonnenstrom für den eigenen Betrieb: Schweizer Salinen planen grosse Photovoltaikanlagen in Pratteln und Riburg Mit drei grossen Solaranlagen wollen die Schweizer Salinen einen Beitrag an die Energiewende leisten. Sie sollen eine Gesamtleistung von voraussichtlich einer Million Kilowattstunden pro Jahr erbringen.

Aufdach-Photovoltaikanlagen und Fassaden-Solaranlagen sollen in Pratteln und Riburg Strom für 250 Haushalte liefern, was einer Gesamtleistung von 1'000'000 Kilowattstunden entspricht. Visualisierung: zvg/Schweizer Salinen AG

Im vergangenen Juni hat der Verwaltungsrat der Schweizer Salinen beschlossen, ein grosses Sonnenstrom-Projekt umzusetzen. Insgesamt planen die Salinen drei Photovoltaikanlagen – zwei am Standort im aargauischen Möhlin und eine im Industrieareal Schweizerhalle. In Pratteln werden das Dach und die Fassade des von der Autobahn gut sichtbaren Hochregallagers genutzt. In Riburg können die Anlagen auf einem Lagergebäude und einem Silomagazin installiert werden.

Insgesamt umfasst das Solar-Projekt 2'500 Photovoltaik-Paneelen auf 2'700 Quadratmetern. Die grossflächige Fassaden-Anlage in Pratteln dürfte auch wertvollen Winterstrom liefern. Mit einer Gesamtleistung von 1 Million Kilowattstunden werden die Solaranlagen eine Leistung erbringen, die dem Bedarf von 250 Haushalten entspricht.

Sonnenstrom, der 250 Haushalte speisen könnte

Allerdings benötigen die Schweizer Salinen den Strom vollständig für den Eigenbedarf. Etwa für Verpackungs- und Produktionsanlagen sowie die jüngst elektrifizierte Geschäftsfahrzeugflotte. Der Bau der Anlagen beginnt noch dieses Jahr und soll bis 2024 abgeschlossen sein. Die Solaranlagen seien Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, schreibt die Salz-Monopolistin, die im Besitz der Kantone ist, in ihrer Mitteilung.

Urs Hofmeier, Geschäftsführer Schweizer Salinen. Bild: zvg/Schweizer Salinen

«Als Industrieunternehmen sind wir unserer Verantwortung für die Umwelt bewusst und stellen durch die Produktion sowie den Einsatz erneuerbarer Energiequellen eine nachhaltige Salzproduktion in der Schweiz sicher», lässt sich Salinen-Chef Urs Hofmeier zitieren.

Mit den neuen Solaranlagen leiste man einen Beitrag zu einer sicheren Energieversorgung und helfe, Stromengpässen entgegenzuwirken. Eine erste Solaranlage installierten die Salinen 2021 in Riburg. Die Saline Bex verfügt über ein eigenes Wasserkraftwerk, das derzeit ausgebaut wird.