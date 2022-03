Energiedienstleister Elektra Baselland wartet wieder mit Rekord auf Mehr Umsatz und mehr Gewinn im vergangenen Jahr, doch es warten grosse Herausforderungen.

Der CEO der Elektra Baselland, Tobias Andrist (links) und Finanzchef Alain Jourdan.

(Liestal, 31. März 2022)

Trotz des schwierigen Umfelds letztes Jahr wegen der Coronakrise und der im zweiten Semester stark gestiegenen Energiekosten präsentiert die Elektra Baselland (EBL) fürs Geschäftsjahr 2021 ein solides Ergebnis: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 268,6 Millionen Franken, der Reingewinn belief sich auf 24,3 Millionen (+0,8%). EBL-Finanzchef Alain Jourdan erklärte an der Bilanzmedienkonferenz vom Donnerstag:

«Nach dem Rekordabschluss von 2020 konnten wir das Ergebnis im vergangenen Jahr bestätigen.»

Ihr Unternehmen sei zwar nicht «wahnsinnig viel» gewachsen, aber stabil und gut gerüstet für die Zukunft.

Der Energiedienstleister aus Liestal investierte mit über 90 Millionen Franken um fast 40 Prozent mehr als 2020. Während die Eigenkapitalquote um 1,8 auf 71,7 Prozent nur minim zunahm, vergrösserte sich der Entschuldungsfaktor um ein ganzes Drittel auf 1,2. Die Bilanzsumme beträgt 800 Millionen Franken.

Umsatzwachstum dank drei Sparten

Das Kerngeschäft der EBL umfasst fünf Bereiche. Während die Umsätze in den Sparten Stromvertrieb, Stromnetz und Wärme stiegen, gingen sie bei der Stromproduktion und bei Telecom zurück. 2021 war ein gutes Wärme-, dafür ein schlechtes Wind- und Sonnenjahr.

Weiter wachsen will die EBL unter anderem bei der Stromproduktion mit eigenen Kraftwerken und Infrastrukturmanagement für Finanzinvestoren wie Versicherungen und Pensionskassen sowie mit Wärmeverbunden in der Schweiz. So ist das Baselbieter Unternehmen beim Wärmeverbund Zollikofen, der primär mit Holzschnitzeln betrieben wird, zu 49 Prozent beteiligt.

Die Elektra Baselland ist als Hauptinvestorin auch an Libattion beteiligt. Das Zürcher Start-up wurde vor vier Jahren von zwei Schweizer Jungunternehmern gegründet. Mit «Upcycling» hat Libattion ein System entwickelt, mit dem Altbatterien aufgerüstet werden können. Die Zellen der gebrauchten Batterien werden ausgebaut, getestet und in eine neue Batterie eingesetzt, sofern diese noch intakt ist.

Telecom-Bereich soll verkauft werden

Die EBL will den Geschäftsbereich Telecom abstossen. Als Grosse diktieren Swisscom, Sunrise UPC und Salt die Preise. EBL-Chef Tobias Andrist begründet die Verkaufsabsicht:

«Die Situation hat sich stark verändert. Wir als Miniplayer können da nicht mithalten.»

Grosse Investitionen stehen in den kommenden zwei, drei Jahren auf dem Firmengelände in der Kantonshauptstadt an. Für gegen 50 Millionen Franken baut die EBL anstelle des alten ein neues Verwaltungsgebäude für 170 Mitarbeitende, eine neue Netzleitstelle sowie ein neues Unterwerk, um die Kapazitäten für Liestal zu erhöhen.

Nicht ohne Stolz spricht Andrist von der 99,998-prozentigen Versorgungssicherheit. Letztes Jahr habe in ihrem Gebiet der Stromunterbruch bei bloss 8,86 Minuten je Kunde gelegen. Das schweizerische Mittel beträgt rund 20 Minuten. Er erklärt den Spitzenwert so:

«Wenn man investiert, gibts weniger Probleme.»

Eine der Herausforderungen heuer sind die bleibenden hohen und volatilen Energiepreise wegen des Kriegs in der Ukraine. Der CEO der EBL sieht aber auch Chancen – mit der Lancierung von EBL X Invest, dem Infrastrukturmanagement für Dritte.

2023 kann die Elektra Baselland wieder einmal feiern – ihr 125-Jahr-Jubiläum.