Energieversorgung EBL schreibt nach Telecom-Verkauf 28,5 Millionen Gewinn und will in Europa weiter wachsen Die Energiekrise forderte im vergangenen Jahr auch die Elektra Baselland stark. Doch sie meisterte die Situation und warf zugleich 18 Millionen auf, um die Strompreise in der Grundversorgung zu deckeln. Im Energiegeschäft hat die EBL grosse Pläne.

Über einen Investment-Fonds will die EBL die Energieproduktion in Europa weiter ausbauen. Blick aus einem Rotorenblatt-Werk, wo die Windräder des EBL-Windparks in Möth­litz angefertigt wurden. Bild: Hans-Martin Jermann

Wie schnell es gehen könne, sagte Geschäftsführer Tobias Andrist, das habe das vergangene Jahr gezeigt. «Von einer halbguten in eine extreme Lage», resümierte er die durch den Russland-Krieg ausgelöste Energiekrise an der Bilanzmedienkonferenz in Liestal.

Die EBL meisterte die Herausforderung bestens: Mit nach Andrists Angaben geschickten Zukäufen auf dem zeitweise explodierenden Strommarkt – und dann profitierte die Energieversorgerin in der eigenen Stromproduktion von den hohen Preisen. Allein mit den fünf Windturbinen in Möth­litz (Deutschland) habe man beim Überschuss-Stromverkauf 900’000 Franken Reingewinn erzielt, erklärte EBL-Finanzchef Alain Jourdan.

Mit dem Verkauf der Telecom-Sparte an Sunrise wird die EBL zur reinen Energieversorgerin – das Geschäft brachte zudem einen Verkaufsgewinn von 16,4 Millionen Franken ein, was einen Grossteil des Reingewinns der Genossenschaft von 28,5 Millionen Franken ausmacht.

Mitten in der Energiekrise schonte die EBL ihre Kunden, indem sie 18 Millionen aus eigenen liquiden Mitteln aufwendete, um die Strompreise zu deckeln. Die Preiserhöhungen am Strommarkt wurden somit nicht vollumfänglich an die Kunden weitergegeben. «Wir sind als Genossenschaft nicht ein gewinnmaximierendes Unternehmen, es liegt in der Natur der Firma, dies zu tun», sagte Andrist.

Die Sparaufrufe im Zuge der drohenden Energiekrise spürte die EBL vor allem im Fernwärmebereich durch einen deutlich tieferen Absatz. «Viele Leute haben den Thermostat runtergeschraubt», so Andrist.

EBL weicht auf europäische Bühne aus

Im Energiegeschäft hat die Baselbieter Energieversorgerin ambitionierte Ziele. Mit X Invest lanciert sie einen Fonds, der das Wachstum der EBL beschleunigen soll. Mit anderen Investoren will die EBL über diesen Fonds zwischen 750 Millionen und 1,3 Milliarden Franken generieren, um in Solar- und Windparks, Wärmeversorgungs- und womöglich auch Batteriespeicherungs-Projekte zu investieren.

Damit entferne man sich zwar weiter vom Genossenschaftsgedanken, gestand Andrist ein. Aber das sei ein Weg, den die Firma seit ihrer Gründung eingeschlagen habe. «Die Genossenschaft darf aber weiter erwarten, dass wir uns im ursprünglichen Gebiet am stärksten einsetzen.»

Fernwärmenetze bald klimaneutral

Auf allen Ebenen treibt die EBL die Transformation zu den Erneuerbaren voran: Die schweizweit insgesamt 47 Fernwärmeverbünde sollen bis 2035 vollständig klimaneutral betrieben sein. Im Hintergrund laufen zudem die Vorbereitungen des Geothermie-Projekts in der Haute-Sorne weiter; 2024 soll die erste Bohrung stattfinden.

Um die vielen Projekte voranzutreiben, ist die EBL allerdings auf zusätzliches Fachpersonal angewiesen. Vor allem im technischen Bereich gebe es ein Personalvakuum, erklärte Andrist. 17 Stellen sind derzeit offen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, will die EBL sich als attraktive Arbeitgeberin profilieren, weshalb sie die Anzahl Ferientage auf dieses Jahr hin von 23 auf 30 erhöhte.