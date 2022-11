Energiewende Baselbieter Landrat will Ortsbilder schützen – aber mehr finanzielle Anreize für Solaranlagen schaffen Energiethemen dominieren im Landrat derzeit die Debatten. Spätestens seit der Energiekrise ist Sonnenstrom bei allen Parteien hoch im Kurs. Wie er gefördert werden soll, darüber sind sie sich nicht immer einig. Dabei bilden sich auch ungewöhnliche Allianzen.

Ein Abwägen sei es, sagte der zuständige Regierungsrat Isaac Reber. Ein Abwägen zur Frage: Bewahrt die Gesellschaft die geschützten Dorfkerne, oder darf – nach liberalem Ansatz und im Sinne der Energiewende – auf jedes Dach eine Solaranlage gebaut werden?

Ein Graben tat sich auf im Landrat. Die Positionen verschoben sich gegenüber der Landratsdebatte vor zwei Wochen um 180 Grad. Hatten die Bürgerlichen damals mit Hilfe der Mitte/GLP-Fraktion eine Photovoltaik-Pflicht auf Neubauten abgelehnt, machten sie sich diesmal dafür stark, die Hürden für den Bau von Solaranlagen in Kernzonen abzubauen.

«Wir haben lockerere Gesetze auf Bundes- und Kantonsebene, aber die Richtlinien der Denkmalpflege sind entscheidend», sagte Saskia Schenker (FDP), Urheberin des Vorstosses. Die Vorlage, wie der Regierungsrat sie präsentierte, war den Bürgerlichen zu wenig liberal.

Obwohl sich einiges getan hat, seit Schenker den Vorstoss einreichte. Bisher bestand auf 93 Prozent der Dächer in Bau- und Landwirtschaftszonen bereits bloss eine Meldepflicht für Solaranlagen. Seit April sind Photovoltaikanlagen auch in geschützten Gebieten ausserhalb von Kernzonen erlaubt – wobei sie bewilligungspflichtig sind. Somit bleiben rund drei Prozent der Dachflächen, die aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung geschützt sind.

Stephan Ackermann (Grüne) sagte mit Blick auf die Zahlen: «Wir haben im Baselbiet eine liberale Haltung, nur wird sie viel zu wenig genutzt. Beispielsweise in Pratteln sind erst 4,7 Prozent der Dächer belegt.»

Auch Regierungsrat Reber bat in seinem langen Votum den Rat, einen distanzierteren Blick auf die Thematik zu werfen. «Wir sollten versuchen, dort vorwärtszumachen, wo keine Hürden bestehen. Das wäre nicht nur der schonende Weg, sondern auch der wirtschaftlichere und effizientere.» In vielen Fällen sei es in Kernzonen enorm aufwendig, Photovoltaikanlagen zu bauen.

Die Bürgerlichen stören sich vor allem am Kriterium, eine Solaranlage müsse «schlecht einsehbar» sein, um Chancen auf eine Bewilligung zu haben. Etwa der Gasthof Ochsen in Arlesheim, könne deswegen keine Photovoltaikanlagen bauen, erwähnte Saskia Schenker ein konkretes Beispiel. Das Gebäude ist nicht denkmalgeschützt, steht aber in einer Kernzone und ist rund herum einsehbar.

Die Bemühungen der Ratsrechten, das Geschäft an den Regierungsrat zurückzuschicken, blieben ohne Erfolg. In einer hauchdünnen Abstimmung setzte sich die Linke mit 42 zu 39 Stimmen durch und schrieb die Vorlage ab.

Unheilige Allianz in der Geldfrage

Für weiteren Zündstoff sorgte ein anderer Vorstoss zu Solarenergie. «Dass ausgerechnet von der SVP eine Forderung für staatliche Regulierung kommt, irritiert mich», sagte Andreas Dürr (FDP) in Richtung Hanspeter Weibel (SVP). Dieser will mit einer Motion bewirken, dass der Regierungsrat künftig den Preis festlegt, der Privaten für eingespeisten Solarstrom vergütet wird.

Die Einspeisevergütung habe jenen Menschen, die in Photovoltaik investierten, in den letzten Jahren keine Sicherheit gegeben, begründete Weibel sein Anliegen. «Der Markt existiert nicht, es ist ein Diktat für viele», sagte er und kritisierte die Konzessionen an Energieversorger, welche je nach Gemeinde den Strom abkaufen und den Preis dafür festlegen.

Weibel erhielt vonseiten der SP Unterstützung. «Für einmal bin ich einverstanden mit dir», sagte Thomas Noack. Und Urs Kaufmann fügte bei, die Energiekrise zeige nun, dass die Firmen einen grossen Fehler gemacht hätten. «Die Vergütung war ein Hohn gegenüber den Leuten, die eine eigene Anlage bauten.» Jene Firmen, die keine Anreize gesetzt hätten, müssten nun deutlich mehr teuren Strom zukaufen.

Die Grünen mochten hingegen nicht in den Applaus für Weibel einstimmen. Erst vor zwei Wochen habe er noch gesagt, Solarenergie helfe, den Blackout zu beschleunigen, warf Peter Hartmann Weibel vor. Hinzu kam der formelle Haken, den vor allem auch die FDP bemängelte: Da die Einspeiserückvergütung auf Bundesebene geregelt ist, würde eine Änderung im kantonalen Energiegesetz wirkungslos bleiben.

Zudem sind die Energieversorger im Baselland anders als im Kanton Basel-Stadt keine Staatsbetriebe, sondern als privatrechtliche Genossenschaften organisiert. Deshalb sei unklar, ob der Kanton den Betrieben überhaupt Vorgaben für die Rückliefertarife machen könne, sagte Reber. Er signalisierte jedoch eine grosse Bereitschaft, mit den Energieversorgern das Gespräch zu suchen. Weibel beharrte jedoch darauf, die Motion nicht zum Postulat umzuwandeln. Dennoch brachte die unheilige Allianz aus SP und SVP den Vorstoss durch.