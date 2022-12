Energiewende Rutschbahn in die Klimaneutralität: So will das Baselbiet das Netto-null-Ziel bis 2050 erreichen Der Kanton Baselland verzichtet darauf, derart ambitionierte Emissionsziele wie Basel-Stadt zu verfolgen. Die vorliegende Strategie sei bereits eine grosse Aufgabe, so Regierungsrat Isaac Reber. Auf diesem Weg soll die Geothermie wieder zum Thema werden.

Innovation ist gefragt, um die Klimaziele zu erreichen: Solarpanels auf dem BLT-Depot in Oberwil. Symbolbild: Kenneth Nars

Wie eine ziemlich steile Rutschbahn schaut sie aus, die Grafik, die dem Kanton den Weg in eine klimaneutrale Zukunft weisen soll. Gelingen soll dies durch zügig sinkende Treibhausgasemissionen bis ins Jahr 2050. «Ich habe viel Respekt vor der Aufgabe», sagte Isaac Reber am Mittwochmorgen vor den Medien. «Uns ist es ganz wichtig, ein pragmatisches, ein realistisches Ziel zu setzen.»

Mit diesem Votum machte der Grüne Regierungsrat auch klar, dass Baselland nicht mit dem städtischen Nachbar mitziehen wird. Erst im November beschloss Basel-Stadt an der Urne, bis 2037 die Klimaneutralität zu erreichen. «Die Herausforderungen sind nicht ganz die gleichen», sagte Reber. Etwa im Bereich der Wärmeversorgung sei es in der dicht besiedelten Stadt einfacher, die Energiewende einzuleiten.

Allerdings betonte Reber, die Baselbieter Regierung wolle das Netto-null-Ziel bis spätestens 2050 erreichen. Die Strategie betrifft alle im Kantonsgebiet direkt verursachten Treibhausgasemissionen. «In einzelnen Bereichen könnten wir aber durchaus früher ans Ziel kommen», so der Umweltdirektor. Und wenn die Rutschbahn auf dem Papier eine klare Sprache spricht, ist es eben doch nur eine Strategie. Vieles bleibt noch im Vagen, wenn es darum geht, wie die Ziele erreicht werden sollen. Dafür wird es Massnahmen und Gesetze benötigen.

Steter Tropfen höhlt den Stein: Alle Massnahmen sind gefragt

Eines dieser Instrumente ist bereits aufgegleist. Erst letzte Woche präsentierte der Regierungsrat sein revidiertes Energiegesetz. Mit diesem will er den Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 von 40 auf 70 Prozent steigern. Eine Massnahme, die den Kanton in der Klimastrategie bereits ein erhebliches Stück vorwärtsbringen könnte. Denn vor allem in den Bereichen Verkehr und bei den Gebäuden ist das Potenzial, die CO 2 -Emissionen zu senken, enorm. Entsprechend will der Kanton hier Schwerpunkte setzen.

Bei den Gebäuden will der Kanton gemäss der neuen Klimastrategie bis 2045 eine nahezu CO 2 -freie Wärmeversorgung erreicht haben. Zudem sollen sie in der Stromerzeugung eine zunehmend bedeutende Rolle haben: Für Neubauten ist im Energiegesetz eine Pflicht für Solaranlagen vorgesehen. Mit diesen beiden und weiteren Massnahmen sollen über den Gebäudebereich rund 40 Prozent der Reduktionsziele erreicht werden.

So will der Kanton Baselland die Treibhausgasemissionen senken. Kanton BL/zvg

Einen gar noch leicht grösseren Anteil am Kuchen hat der Verkehr. Dieser soll gemäss Klimastrategie bis 2050 mit wenigen Ausnahmen klimaneutral sein – als Etappenziel hat sich der Kanton bis 2030 eine Emissionsreduktion um 35 Prozent vorgegeben.

Einen weiteren Eckpfeiler bilden die Ziele für die Industrie und das Gewerbe: In diesem Bereich möchte der Kanton nahezu gänzlich von der fossilen Prozesswärme wegkommen und vertraut für die Zukunft auf den durch neue Technologien generierten Wasserstoff. Auch gelte es, künftig die industrielle Abwärme über Wärmenetze zu nutzen und Gasnetze zu redimensionieren, so Amtsleiter Yves Zimmermann.

Die verheissungsvolle Wärme aus den Tiefen

Würde die Reise auf der Rutschbahn wie geplant nach unten führen, blieben zuletzt noch 160'000 Tonnen Restemissionen (heute knapp 1,5 Mio. Tonnen). Um diese zu kompensieren, wären sogenannte Negativemissionen notwendig. «Wir wollen nicht einfach mit Steuergeldern CO 2 -Zertifikate im Ausland kaufen, sondern möglichst eigene Massnahmen umsetzen», sagte Zimmermann. Denkbar wäre zum Beispiel, dass aus synthetischem Methan Wasserstoff gewonnen würde.

«Den Pioniergedanken der Kantone brauchen wir jetzt», sagte Brigitte Buchmann, Leiterin des Eidgenössischen Departements für Mobilität, Energie und Umwelt (Empa). Gemeinsam mit Thomas Stocker, Professor am Physikalischen Institut der Universität Bern, stand sie dem Kanton für die Klimastrategie beratend zur Seite. Jede Massnahme sei notwendig, sagte Isaac Reber und verwies auf Muttenz, das tags zuvor einem Windrad zugestimmt hatte.

Er kündigte zudem an, auch die Geothermie als möglicher Energieträger würde wieder aufgenommen. Erst im Oktober traf sich der Energiedirektor mit dem ETH-Rat in Arlesheim. Reber sagte in seinem breiten Oberbaselbieterdeutsch: «Wenn der Mensch auf den Mond fliegen konnte, so werden wir auch Möglichkeiten finden, die Wärme aus dem Untergrund zu nutzen.»