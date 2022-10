English first Attacke auf Frühfranzösisch im Baselbiet: SVP-Landrätin fordert Abschaffung auf Primarstufe Adieu français? SVP-Landrätin Anita Biedert fordert in einem Vorstoss im Kantonsparlament das Ende des Frühfranzösisch-Unterrichts in den Primarschulen. Die Kinder seien überfordert mit zwei Fremdsprachen – man solle stattdessen ganz auf Englisch setzen.

Die französische Grammatik sei zu komplex, findet SVP-Landrätin Anita Biedert. Man solle stattdessen in andere Fächer investieren. Symbolbild/bz-Archiv

Nach anderen Kantonen gerät das Frühfranzösisch nun auch im Baselbiet unter Druck. SVP-Landrätin Anita Biedert fordert in einem Vorstoss, dass in den Primarschulen des Landkantons künftig nur noch eine Fremdsprache unterrichtet wird: Englisch. Französisch stünde dann erst in der Sekundarschule auf dem Stundenplan.

Anita Biedert begründet ihre Forderung damit, dass die Primarschülerinnen und -schüler mit zwei Fremdsprachen überfordert seien. Zu Englisch hätten die Kinder jedoch einen einfacheren Zugang. Somit seien in dieser Sprache auch die Leistungen besser, ganz im Gegensatz zu Französisch.

Das sei auch den Lehrkräften nicht entgangen, hält Biedert in ihrem Vorstoss fest: «Seit längerer Zeit beklagen und kritisieren Lehrpersonen der Primarstufe und Sekundarstufe I die bescheidenen und ungenügenden Französischkenntnisse der Schülerinnen und Schüler am Ende der Primarschulzeit.»

Grundlage ist eine Studie der Starken Schule

In ihrem Vorstoss zitiert Biedert, die selber als Lehrerin tätig ist, eine Studie der Starken Schule beider Basel (SSbB) von Ende September. Der Verein führte laut eigenen Angaben eine Befragung zu Frühfranzösisch unter Lehrpersonen durch – mit eindeutigem Ergebnis: So seien vier von fünf Befragten dafür, dass das Fremdsprachenkonzept der Primarstufe überarbeitet werden müsse.

Die Forderung, Frühfranzösisch zu streichen und die frei werdenden Lektionen auf andere Fächer zu verteilen, findet eine Zustimmung von zwei Dritteln. Laut SSbB wurden 548 Lehrpersonen befragt, die auf Stufe Primar, Sek 1 und Sek 2 tätig sind. Wie sich die Befragten auf die beiden Basel und die Schulstufen verteilen, darüber gibt es jedoch keine Angaben.

Noch heisst es klar: French first!

In Baselland wie Basel-Stadt lernen die Primarschülerinnen und -schüler seit rund zehn Jahren Englisch und Französisch. Französisch wird ab der 3. Klasse unterrichtet, und zwar mit drei Wochenlektionen in der 3. und 4. Klasse, in der 5. und 6. Klasse sind es noch zwei Stunden pro Woche. Englisch als zweite Fremdsprache folgt ab der 5. Klasse. Hier sind es je zwei Wochenstunden in der 5. und in der 6. Klasse.

Die Frage, ab wann und in welchem Umfang Schülerinnen und Schüler in der deutschsprachigen Schweiz in der am zweithäufigsten verwendeten Landessprache unterrichtet werden sollen, ist auch politisch aufgeladen. Jene, die sich für Frühfranzösisch stark machen, argumentieren nicht zuletzt auch mit der Sorge um den Zusammenhalt des Landes; in der Regel finden diese Argumente mehr Zuspruch, je näher ein Kanton zu Gebieten liegt, die französischsprachig sind.

Im Kanton Thurgau etwa wurde lange über den Verbleib des Frühfranzösischen in den Primarschulen debattiert. Die Sprache blieb zwar im Lehrplan erhalten, wurde jedoch zurückgestuft. Heute wird an den Thurgauer Primarschulen Französisch erst ab der 5. Klasse gelehrt, Englisch zwei Jahre zuvor.

Rechtlich wäre Umsetzung wohl nicht so einfach

Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) des Kantons Baselland sagt auf Anfrage der bz, man wolle der Beantwortung des Vorstosses durch den Regierungsrat nicht vorgreifen. Einer Umsetzung der Forderung stünden wohl Konkordate, Verträge und Abkommen im Weg.

Anita Biedert verlangt in ihrem Vorstoss von der Kantonsregierung, eine Vorlage auszuarbeiten, in der auf Gesetzesebene festzulegen sei, dass auf Primarstufe nur noch Englisch unterrichtet werden dürfe. Zitat: «Der Französischunterricht beginnt erst auf der Sekundarstufe I. Allfällige Verträge und Konkordate, welche diese Umsetzung tangieren, sind zu kündigen.»