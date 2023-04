Entscheidung In Binningen schnappt die Mitte der FDP einen Sitz weg: Lukas Alt wird neuer Gemeinderat Die Mitte holt sich ihren Sitz im Binninger Gemeinderat nach rund elf Jahren wieder zurück. Auf Kosten der FDP. Lukas Alt wurde von Links-Grün kräftig unterstützt. Damit dürfte nun wieder Schluss sein.

Lukas Alt zieht als Mitte-Politiker neu in den Binninger Gemeinderat ein. Bild: zvg

Den Kampf um die Nachfolge des Sitzes des Binninger Gemeindepräsidenten Mike Keller hat Lukas Alt für sich entschieden. Damit nimmt nach elf Jahren wieder ein Vertreter der Mitte auf dem bisher freisinnig besetzten Stuhl Platz. Der gewählte Lukas Alt ist glücklich: «Dass es deutlich zu meinen Gunsten gereicht hat, ist toll.»

Er bezeichnet seine Wahl daher auch als überraschend. «Ich hätte es nicht gedacht», schiebt er nach. Warum es für den Sprung in den Gemeinderat gereicht habe, sei schwierig zu begründen. Zum einen dürfte es die leicht höhere Wahlbeteiligung sein: 34,65 Prozent gegenüber knapp unter einem Drittel im ersten Wahlgang. Andererseits hatte der Mitte-Mann viel Unterstützung von den linken Parteien.

Die Entscheidung brachte die links-grüne Unterstützung

Dass es die Unterstützung von der links-grünen Seite brauchte, ist Alt klar. «Alleine hätte die Mitte keine Chance gehabt, die Unterstützung war wichtig», sagt Alt und verweist auf die Fraktion im Parlament, die nur aus vier Personen besteht, wovon aber eine den Grünliberalen angehört.

Interessant ist auch, dass Alt noch um 235 Stimmen gegenüber dem ersten Durchgang zulegen konnte. Gegenkandidat Peter Frauchiger ist es nicht gelungen, die knapp 450 Stimmen, die im ersten Wahlgang für die SVP-Kandidatin Susanna Keller abgegeben wurden, zu sich zu holen. Dennoch legte auch er zu.

5:2 nennt Frauchiger die Wahlformel. Er meint damit, dass 5 Parteien Alt unterstützt hätten und zwei ihn. «Rein mathematisch habe ich damit gerechnet, aber natürlich auf eine Wahl gehofft», erklärt Frauchiger die Wahlniederlage, die er akzeptiert. Zudem mobilisiere Links-Grün besser.

Frauchiger wird Alt aber beim Wort nehmen, der als bürgerliche Alternative kandidierte. «Ich nehme ihm das nicht ab», meint er. So stimme seine Fraktion im Einwohnerrat zu 90 Prozent geschlossen links. «Er wird sich verbiegen müssen», prophezeit der Freisinnige dem Mitte-Mann und ergänzt: «Daran werden wir ihn messen.»

Zur Wahl des Gemeindepräsidiums tritt Alt nicht an. «Ich werde zuerst meine Meriten verdienen. Das Präsidium ist für mich kein Thema», meint er. Auch bei der Ressortverteilung im Gemeinderat steht er hinten an.

Kommt es überhaupt zu einer Präsidiumswahl?

Läuft alles wie geplant, dann wird der 18. Juni für die Binninger Bevölkerung zum grossen Wahl- und Abstimmungstag. Neben nationalen Abstimmungen soll ein Entscheid zum neuen Werkhof fallen und auch die Gemeinderatsspitze gewählt werden. Allerdings meldet nicht nur Frauchiger Bedenken an.

Sollte die Wahl in einem ersten Wahlgang nicht entschieden sein, dann könnte ein zweiter erst nach den Sommerferien im September stattfinden. Im Oktober sind dann nationale Wahlen und im Februar bereits Gesamterneuerungswahlen auf Gemeindeebene. «Das lohnt sich nicht», meint Frauchiger. So könnte Caroline Rietschi (SP) als interimistische Präsidentin noch ein knappes Jahr im Amt bleiben.

Alt organisierte am Sonntag noch einen Apéro für sein Unterstützungs-Komitee. Frauchiger schaute sich den FCB-Match an. Die beiden treffen dann an den Einwohnerratssitzungen wieder aufeinander. Alt nimmt sein Amt am 1. Juli auf.