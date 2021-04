Eptingen Junglenker fährt zu schnell in die Kurve und verliert Kontrolle über sein Auto Am Karfreitag verursachte ein 18-Jähriger in Eptingen BL einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.

Das Auto des Unfallfahrers erlitt Totalschaden. Polizei BL

(phh) Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fuhr am Karfreitag kurz nach 21.30 Uhr ein 18-jährige Autofahrer auf der Läufelfingerstrasse in Läufelfingen in Richtung Eptingen. Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kollidierte er zuerst mit der linksseitigen Stützmauer. Durch die Kollision wurde der Personenwagen anschliessend in die rechtsseitige Felswand und zuletzt wieder nach links in einen Baum geschleudert, wo das Fahrzeug am Waldrand zum Stillstand kam.

Der verunfallte Fahrzeuglenker konnte sich allerdings alleine aus dem Fahrzeug begeben und blieb unverletzt. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen, aufgeladen und abtransportiert werden.