Ermitage Der vorerst letzte Feinschliff für das Schloss Birseck Baselland und der Bund sprechen über eine Million Franken für die Sicherung der südlichen Umfassungsmauer.

Die Mauer beim Schloss Birseck ist einsturzgefährdet. Die zuständige Stiftung sucht nun nach Geldern für die Sanierungsarbeiten. Tobias Gfeller

Beim Temple Rustique ist die Mauer bereits eingestürzt, an zwei weiteren Stellen sei sie einsturzgefährdet, berichtet Karl-Heinz Zeller, Präsident der Stiftung Ermitage und Schloss Birseck. Die Stiftung ist Eigentümerin des Schlosses, des wichtigsten baulichen Wahrzeichens der Ermitage. Je nach Betrachtungsweise wird das Schloss auch Burg oder Burgruine genannt. «Es hat lose Steine und solche, die bereits heruntergefallen sind, an gewissen Stellen hält der Mörtel nicht mehr richtig, die Mauer ist von Pflanzen bewachsen und es gelangt Wasser hinein, was zusätzliche Schäden anrichtet», fasst der ehemalige Gemeindepräsident und Grünen-Landrat zusammen.

«Kurzum: Die Sanierung ist dringend notwendig.»

Für die Sanierung und Sicherung der Mauer hat der Baselbieter Regierungsrat kürzlich 740'000 Franken an Sofortgel­dern gesprochen. Der Bund steuert knapp 370'000 Franken bei und hat diese Summe ebenfalls bereits bestätigt. Die restlichen 123'000 Franken – das sind zehn Prozent der Gesamtkosten – muss die Stiftung Ermitage als Eigentümerin besteuern. Hierfür beginnt nun die Suche nach Finanzmitteln, erklärt Zeller.

Für die Stiftung ist das Sammeln einer solchen Summe eine Herausforderung, da sie selber über kein Geld verfüge. Normalerweise würden andere Stiftungen für solche Ausgaben einspringen. Bis anhin habe dies auch immer gut geklappt, gibt sich Zeller optimistisch. Denn das Schloss Birseck wurde bereits zweimal grosszügig saniert.

Regelmässige Kontrollen sind immer noch nötig

Die Folgen des Teileinsturzes im Jahr 2000 sind noch immer zu sehen. Zwischen 2003 und 2005 wurde der innere Ring ohne Gebäude saniert, in einer zweiten Etappe zwischen 2006 und 2008 sind der Innenhof, die Brücke und Teile der Umfassungsmauer in Stand gesetzt worden. Die damals sanierten Stellen seien heute in einem guten Zustand, konstatiert Brigitte Heitz-Frei, Leiterin der Kantonalen Denkmalpflege Baselland. Heitz-Frei begleitet die Arbeiten am Schloss. Diese müssten denkmalpflegerisch korrekt ablaufen, um den historischen Zustand möglichst exakt zu erhalten.

Die Bauarbeiten beginnen, sobald die Stiftung ihren Beitrag zusammen hat. Das soll noch in diesem Jahr passieren, melden Karl-Heinz Zeller und auch der Kanton Baselland. Die Arbeiten sollen 2023 abgeschlossen sein. Das heisst aber nicht, dass danach langfristig keine Arbeiten mehr nötig sein werden. Grössere Sanierungen würden kurzfristig aber keine mehr anfallen, obschon die grosse Scheune sowie das Capeder-Haus noch Handlungsbedarf aufweisen. Ein externes Büro kontrolliert im Auftrag der Stiftung jährlich den Zustand des Schlosses. Unter anderem messen Sonden den Zustand der Mauern. «Es geht darum», beschreibt Zeller, «frühzeitig zu realisieren, ob sich etwas bewegt.» Auch der Gärtner der Ermitage schaut regelmässig zum Rechten.

Das Schloss Birseck ist nicht nur für die schweizweit beachtete Ermitage ein Wahrzeichen, sondern strahlt auf die ganze Region Nordwestschweiz aus. «Eine bedeutende Burganlage im Birstal und der Nordwestschweiz», unterstreicht Brigitte Heitz-Frei den histo­rischen Wert des Schlosses Birseck. Zusammen mit der Burg Reichenstein und der Ruine Dorneck bildet sie gegenüber der Ruine Pfeffingen eine Art Dreigestirn der historischen Bauten.