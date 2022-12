Erneuerbare Der Wind hat gedreht: Muttenz will ein Windrad – endgültig ist die Entscheidung jedoch noch nicht Im zweiten Anlauf hat die Muttenzer Gemeindeversammlung dem Bau eines Windkraftwerks zugestimmt. Es wäre das erste in der Region. Bevor der Bewilligungsmarathon jedoch losgeht, werden die Muttenzer Stimmberechtigten an der Urne befragt.

Das Windrad im Hardwald in Muttenz – ursprünglich waren zwei geplant – wird von weitem zu sehen sein. Visualisierung: zvg

Ist jetzt der Knoten gelöst? In der Region sind in den vergangenen Jahren einige Windkraftwerk-Vorhaben gewachsen – und allesamt gescheitert oder versandet, zu gross war der Widerstand aus der Bevölkerung. Doch am Dienstagabend hat sich zum ersten Mal ein politisches Gremium für ein konkretes Windkraftwerk-Projekt ausgesprochen. Die Muttenzer Gemeindeversammlung befürwortete nämlich eine entsprechende Zonenplanrevision im Gebiet Hard mit 189 zu 85 Stimmen.

Damit ist das Windkraftwerk der Primeo Energie zwischen Autobahn und Rangierbahnhof einen Schritt näher an die Umsetzung gerückt. Der Energiedienstleister will damit Strom für 800 Haushalte produzieren.

Dabei schien das Muttenzer Projekt noch vor wenigen Monaten tot zu sein. Die Zonenplanänderung hatte die Gemeindeversammlung im Juni 2021 abgelehnt, eher knapp. Es ging damals bereits um dasselbe Projekt der Primeo Energie wie am Dienstag. Wieder aufgegriffen wurde das Thema aufgrund einer Petition von Jugendlichen, die in einen Vorstoss an der Gemeindeversammlung mündete, der am Dienstag behandelt wurde.

Ordnungsantrag kurz vor 23 Uhr erzwang einen Entscheid

Die Lage habe sich aufgrund des Ukraine-Kriegs und der drohenden Stromlücke geändert, so die Begründung dafür, dass so nahe nacheinander dasselbe zur Diskussion stand – was ein unübliches Vorgehen ist. Der Gemeinderat stand jetzt, wie schon vor anderthalb Jahren, hinter dem Vorhaben.

Allzu gross war die Debattierlust beim zweiten Anlauf allerdings nicht. Die eigentliche Diskussion dauerte weniger als eine halbe Stunde, bis kurz vor 23 Uhr ein Ordnungsantrag eine sofortige Abstimmung erzwang. Das mag mit der späten Uhrzeit zu tun haben (erst wurde zweieinhalb Stunden lang das Muttenzer Budget behandelt); aber womöglich auch damit, dass die Meinungen bereits gemacht waren, wie mehrfach und von beiden Seiten gesagt wurde.

Tatsächlich brachte kaum jemand neue Argumente vor: Die Gegner fürchten sich vor einem «gigantischen Windrädchen», so ein FDP-Vertreter, und zweifelten an der Rentabilität wegen des zu schwachen Windes. Die Befürworterinnen sahen eine einmalige Chance, einen kleinen Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung zu tun.

Unterschriftenbögen waren schon gedruckt

Nach der Versammlung meinte Gemeinderat Thomi Jourdan: «Ich weiss von vielen, auch in der Gemeindekommission, die gegenüber 2021 ihre Meinung geändert haben oder vor dem heutigen Abend noch keine feste Meinung hatten.» Offensichtlich war am Dienstag aber auch, dass die Befürwortenden gut mobilisiert hatten. Es waren auffallend viele junge Menschen im Saal.

Nur: Auch nach dem neuesten Entscheid aus Muttenz dürfen die Windkraft-Anhänger in der Region noch nicht endgültig jubeln. Denn so bald drehen sich in Muttenz die Rotoren nicht. Wie angekündet ergreifen die Gegnerinnen und Gegner des Windrads in Muttenz das Referendum. Die Unterschriftenbögen wurden bereits am Ausgang der Gemeindeversammlung verteilt. Damit wird wahrscheinlich das Muttenzer Stimmvolk die letzte politische Hürde bilden, bevor das erste Windrad in der Region erstellt wird.

Doch auch nach einem Ja an der Urne fahren die Bagger nicht sofort auf. «Nach einem allfälligen Ja des Volkes wird es rund anderthalb Jahre dauern, bis wir das Baugesuch einreichen», sagt Jo Krebs, Sprecher von Primeo Energie. Alle nötigen Abklärungen, etwa mit der SBB, zum Lärm oder zum Vogelschutz, muss Primeo Energie nochmals einholen. Dabei wird die Muttenzer Windanlage ein gängiges Produkt sein. Die Anlage entspricht dem, was schon im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens ausgearbeitet wurde.

Womöglich bis vors Bundesgericht

Gegen das Baugesuch wird man Einsprachen einreichen können, und das wird erfahrungsgemäss auch genutzt. «Im Strombereich ist das nicht ungewöhnlich», sagt Krebs. «Ein Windkraftwerk ist eher ein Marathon, kein Sprint.»

Von einem langwierigen Bewilligungsverfahren, womöglich bis zum Bundesgericht, will Primeo Energie sich nicht abhalten lassen. «Wir sind es gewohnt, auf lange Frist zu planen", erklärt Krebs. "Wir betreiben auch Anlagen über lange Jahre und Jahrzehnte.»