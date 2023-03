Ersatzwahl Keine Entscheidung in Binningen: Lukas Alt verpasst den freien Sitz im Gemeinderat um 28 Stimmen. Die 447 Stimmen von Susanna Keller (SVP) fehlen dem freisinnigen Peter Frauchiger, um mit Lukas Alt (Die Mitte) gleichzuziehen. Ob Keller nochmals antritt, bleibt offen. Derweil schiebt Frauchiger die Favoritenrolle für den zweiten Wahlgang Alt zu.

Peter Frauchiger (links) hat sich mit seiner FDP im Rücken gut geschlagen. Susanna Keller (SVP) ist deutlich abgeschlagen auf dem dritten Rang. Lukas Alt (Die Mitte) verpasst die Wahl um nur 28 Stimmen. Bild: zvg/Montage bz

28 Stimmen mehr und Lukas Alt hätte bei der Ersatzwahl um den frei werdenden Sitz von Gemeindepräsident Mike Keller (FDP) jubeln können. 1554 Stimmen holte der Mitte-Bewerber, der von fünf der sieben im Einwohnerrat vertretenen Parteien unterstützt wurde. Er liegt damit 442 Stimmen vor dem freisinnigen Peter Frauchiger mit 1112 Stimmen. Susanna Keller (SVP) konnte 447 Stimmen holen. Fast exakt ein Drittel der Binninger Bevölkerung beteiligte sich an der Ersatzwahl.

«Es ist ein tolles Ergebnis», freut sich Alt und wirkt nicht resigniert, auch wenn ihm in Bezug auf die 28 Stimmen Differenz ein «leider» zu entlocken ist. Lieber spricht er vom nun kommenden zweiten Wahlgang «in dem die Mitte ihre Linie beibehalten wird».

Für Peter Frauchiger ist das wahrscheinlichste Szenario eingetroffen. «Ich darf in den zweiten Wahlgang, Lukas Alt muss in den zweiten Wahlgang», sagt er. Die Strategie von linker Seite sei nicht aufgegangen, meint der Zweitplatzierte, der die Mitte in Binningen nicht als bürgerliche Partei einstuft. Auch die SVP habe mehr Potenzial als nur für rund 450 Stimmen.

Susanna Keller spricht von Achtungserfolg

«Es ist ein Achtungserfolg für die SVP», meint hingegen Susanna Keller und gratuliert Lukas Alt. Sie attestiert auch Peter Frauchiger einen starken Wahlgang. Im Vorfeld hat die SVP mit der Nomination Kellers für Irritationen bei den Freisinnigen gesorgt. Es dürfte eher so sein, dass die SVP der FDP die gute Ausgangslage vermasselt hat.

Wer tritt am 23. April zur zweiten Ausmarchung an? Alt und Frauchiger stehen bereit, sie lassen keine Zweifel an einer erneuten Kandidatur. Keller will den ersten Wahlgang zuerst analysieren und mit der Partei besprechen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie nochmals angreift. «Wir gehen gestärkt in den zweiten Wahlgang», ist sie überzeugt und ergänzt das Ziel: «Den verlorenen Sitz von Christoph Anliker wollen wir zurückholen». Sie lässt offen, ob das erst an den Gesamterneuerungswahlen in einem Jahr sein könnte.

Tritt Keller nicht mehr an und gehen ihre knapp 450 Stimmen an Frauchiger, dann gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Männern. Dann könnte bereits eine einstellige Differenz die Wahl entscheiden. Tritt die SVP-Frau an, dürfte das vor allem Frauchiger schaden und Alt die Wahl vereinfachen. Für den Freisinnigen ist klar: «Die Favoritenrolle hat Lukas Alt». Allerdings dürfte der Favorit Frauchigers Atem im Nacken spüren.

Binningens Bevölkerung muss noch zweimal an die Urne

Die beiden Herren lassen sich noch nicht in die Karten blicken, wie sie den erneuten Wahlkampf gestalten werden. «Die Plakate bleiben sicher hängen», meint Alt, aber sonst räumt er ein, sei sein Budget eher schmal. Frauchiger und Alt wollen vermehrt das persönliche Gespräch mit der Binninger Bevölkerung suchen.

Die heisse Wahlkampf-Phase kommt aber erst nach Ostern. Für die Wählerinnen und Wähler ist mit dem zweiten Wahlgang noch nicht Schluss. Sie müssen dann aus allen Gemeinderäten die Präsidentin oder den Präsidenten bestimmen.