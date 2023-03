Ersatzwahl Männerduell um den freien Binninger Gemeinderatssitz Susanna Keller (SVP) tritt beim zweiten Wahlgang nicht an. Somit machen der Freisinnige Peter Frauchiger und Lukas Alt von der Mitte den Sitz unter sich aus.

Peter Frauchiger (FDP, links) und Lukas Alt (Mitte, rechts) duellieren sich im zweiten Wahlgang um den freien Sitz im Binninger Gemeinderat. Susanna Keller (SVP, mitte) verzichtet auf den zweiten Wahlgang. zvg

Die Namen Lukas Alt (Mitte) und Peter Frauchiger (FDP) werden auf dem Infoblatt, das die Gemeinde Binningen mit dem Wahlzettel ihren Einwohnerinnen und Einwohnern zustellen wird, stehen. Das bestätigt Binningens Sprecher Bernard Keller auf Anfrage, nachdem der Meldeschluss abgelaufen war.

Somit zieht sich Susanna Keller (SVP) aus dem Rennen um den frei werdenden Sitz von Gemeindepräsident Mike Keller (FDP) zurück. Somit dürften sich die Wahlchancen von Frauchiger erhöht haben. Susanna Keller wie auch Felix Haberthür, der Präsident der SVP Binningen, waren am Donnerstag telefonisch nicht zu erreichen.

Im ersten Wahlgang erreichte Alt das beste Resultat mit 1557 Stimmen. Er lag nur 23 Stimmen unter dem absoluten Mehr. Der zweitplatzierte Frauchiger erzielte 1112 Stimmen. Die gewählte Landrätin Keller lag mit 447 Stimmen auf dem dritten Rang.

Die Zahlen wurden vom Wahlbüro am Tag nach der Wahl noch korrigiert. Bei der ersten Veröffentlichung der Resultate lag Alt noch 28 Stimmen unter dem absoluten Mehr. In Binningen dürfen aber auch im zweiten Wahlgang sämtliche in der Gemeinde wohnhaften und wählbaren Bürgerinnen und Bürger auf den Wahlzettel geschrieben werden. Der zweite Wahlgang findet am 23. April statt.