Ersatzwahl SP-Präsident will in den Gelterkinder Gemeinderat Christoph Belser, Präsident der SP Gelterkinden und Umgebung, strebt einen Sitz in der Exekutive an. Die SP ist derzeit mit zwei Mitgliedern im Gemeinderat vertreten.

Am 27. November muss das Gelterkinder Stimmvolk ein neues Exekutivmitglied wählen. Keystone

In die Gemeinderatsersatzwahl vom 27. November kommt bereits Bewegung. Der Vorstand der SP Gelterkinden und Umgebung will ihren Präsidenten Christoph Belser ins Rennen schicken.

Der 54-Jährige gehört der Gemeindekommission und der Geschäftsprüfungskommission an. Als langjähriges Mitglied dieser beiden Kommissionen kenne er die aktuellen Herausforderungen der Gemeinde Gelterkinden bestens, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Belser ist als Elektroingenieur tätig und führt eine Abteilung im Bereich Planung und Projektleitung von Infrastrukturvorhaben. Seine Nomination als Gemeinderatskandidat soll am 7. September erfolgen.

Auch Urs Dünner überlegt sich Kandidatur

Ebenfalls Interesse am vakanten Sitz hat Urs Dünner (parteilos). Damit bestätigt er einen Bericht der «Volksstimme». Dünner, pensionierter Informatiker, hatte sich bereits für die Ersatzwahl Mitte Februar beworben, zog jedoch gegen Pascal Catin (Bürgerlicher Zusammenschluss Gelterkinden) den Kürzeren.

Ersetzt werden muss Rico Tirri, der aus gesundheitlichen Gründen per Ende Juli seinen Rücktritt als Gemeinderat bekannt gegeben hat. Der Parteilose war erst letzten November in Gelterkindens Exekutive gewählt worden.