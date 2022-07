Erwerbsquote Langsam, aber stetig: Immer mehr ukrainische Flüchtlinge arbeiten in beiden Basel 88 Arbeitsbewilligungen hat Basel-Stadt mittlerweile an Personen mit dem Schutzstatus S ausgestellt, in Baselland sind aktuell 89 erwerbstätig. Damit liegen die beiden Basel leicht über dem nationalen Schnitt.

Direkt nach der Ankunft in Basel ist für die meisten ukrainischen Flüchtlinge nicht an Arbeit zu denken, zumal viele von ihnen Frauen mit Kindern sind. Doch nach und nach steigt die Erwerbsquote. Archiv: Nicole Nars-Zimmer

Je länger die ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz sind, desto wichtiger wird die Frage, ob sie hier auch Arbeit finden. Laut der neusten Statistik des Staatssekretariats für Migration (SEM) haben mittlerweile knapp 2400 Personen mit Schutzstatus S eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können. Das sind 4,2 Prozent aller ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz. Da aber nur gut die Hälfte aller Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 sind, liegt die Erwerbstätigenquote letztlich bei 7,2 Prozent.

In Basel-Stadt teilte das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Donnerstag mit, dass 61 Stellensuchende mit Schutzstatus S beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet sind. Insgesamt hat das AWA aber bereits 88 Arbeitsbewilligungen ausgestellt. Auf alle Ukraine-Flüchtlinge bezogen liegt die Quote bei 5,2 Prozent. Wie viele erwerbsfähig sind, wurde nicht bekanntgegeben.

80 Prozent sind Frauen, viele von ihnen mit Kindern

In Baselland sind 89 Personen erwerbstätig, wie das Amt für Migration und Bürgerrecht auf Anfrage mitteilt. Dies sind rund 4,5 Prozent aller anwesenden ukrainischen Flüchtlinge. Auf die Erwerbsfähigen bezogen ergibt sich laut dem Amt eine Erwerbsquote von 8,2 Prozent.

Das SEM betont, dass 80 Prozent der ukrainischen Schutzsuchenden im erwerbsfähigen Alter Frauen seien und viele von ihnen Kinder betreuen müssten. Der Baselbieter Migrationsamt-Leiter Andreas Räss hält zudem fest:

«Die Tendenz ist klar; die Erwerbsquote steigt langsam, aber kontinuierlich. Man sollte die Erwartungen hier aktuell nicht zu hoch schrauben. Die meisten sind erst kurz hier, müssen ankommen, sich organisieren und Deutsch lernen.»

Die bisherigen Erfahrungen zeigen laut Räss, dass die Mehrheit bildungsgewohnt sei und über gute Grundkompetenzen verfüge.