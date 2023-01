Esaf 2022 Millionendefizit des «Eidgenössischen»: Kanton Baselland soll zusätzlich 500'000 Franken einschiessen In der Kasse des Eidgenössischen Schwingfests 2022 in Pratteln fehlen 3,8 Millionen Franken. Sponsoren und Private zeigen sich bereit, einen grossen Teil des Lochs zu stopfen. Um den Konkurs abzuwenden, ist aber auch ein weiterer Beitrag des Kantons nötig.

OK-Präsident Thomas Weber (mit Hut) und Bundespräsident Ignazio Cassis am offiziellen Festakt des Schwingfests. Nun kämpft Weber mit finanziellen Altlasten des Fests. Bild: Peter Schneider

Tief ist es, das Loch, das in der Kasse des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) in Pratteln vom vergangenen August klafft: 3,8 Millionen Franken fehlen den Organisatoren, wie diese am Mittwochmorgen mitteilten. Damit bewegt sich der Fehlbetrag am oberen Rand dessen, was im November im Rahmen einer ersten Verlustwarnung mit 2 bis 4 Millionen Franken angegeben worden war.

Das drohende Defizit ist auch angesichts eines Umsatzes von rund 44 Millionen Franken massiv. Etwas vereinfacht gesagt: Knapp jeder zehnte Franken, den die Organisatoren ausgegeben haben, ist nicht durch entsprechende Erträge gedeckt. Das «Eidgenössische» 2019 in Zug schloss mit einem grossen Gewinn ab, der es nachträglich erlaubte, die Entschädigung an die Helfenden zu erhöhen.

Hohe Zusatzkosten für Bahnhof und Festgelände

Warum der happige Fehlbetrag beim Esaf 2022? Schliesslich strömten die Menschen bei warmem Spätsommerwetter zu Hunderttausenden nach Pratteln. OK-Präsident Thomas Weber führt hohe Zusatzaufwendungen an: Alleine der temporäre Perronausbau am Bahnhof Pratteln verschlang 2 Millionen Franken. Die Kosten in die Höhe trieben zudem bauliche Massnahmen und Auflagen auf dem Festgelände, das vollumfänglich in der Landwirtschaftszone, aber unmittelbar an der Bahnlinie lag, und zudem von einer Hochspannungsleitung und Panzersperren durchschnitten war.

Die Lehre für OK-Präsidenten Weber: Wer ein solches Fest auf einer unerschlossenen Wiese und ohne Bahnhof in der Nähe organisieren wolle, müsse auf das übliche Budget mindestens zehn Prozent draufschlagen. Dass der Standort Pratteln-Hülften, der nach der gescheiterten Evaluation Aeschs im Frühjahr 2017 eiligst aus dem Hut gezaubert wurde, eben doch nicht so geeignet war, lässt Weber nicht gelten:

«Das Gelände ist das beste, was es in unserer Region gibt. Ich weiss nicht, wo wir sonst ein Schwingfest dieser Grösse hätten durchführen können.»

Auf Ertragsseite trieben zwei Positionen das Defizit in die Höhe: Zum einen war das Openair mit Lo & Leduc, Les Touristes und Kunz, das am Donnerstagabend das Festwochenende einläutete, schlechter besucht als erwartet. Zum anderen verkaufte das Esaf wesentlich weniger sogenannte Supporterschaften an regionale KMU, als dies noch 2019 der Fall gewesen war. Alleine wegen des geringen Interesses an diesen Packages resultierte ein Minderertrag von rund einer Million Franken.

Thomas Weber hält Ticketpreise für zu tief

265 Franken kostete ein Arena-Ticket in der Kategorie 1 für die beiden Schwingfesttage. Kein Klacks – für Thomas Weber trotzdem ein eher zu tiefer Preis: «Gemessen am hohen Aufwand für die Infrastruktur und im Vergleich etwa zu einem zweistündigen Stadionkonzert sind die Platzpreise am Esaf günstig.» Allerdings: Hätte man den nun entstandenen Fehlbetrag von 3,8 Millionen Franken vollständig über höhere Einnahmen der zahlenden Festbesucher finanzieren wollen, hätte man den Ticketpreis um rund 70 Franken erhöhen müssen.

Die Esaf-Organisatoren haben einen anderen Weg gefunden, um den Konkurs abzuwenden: Offenbar sind Partner, Sponsoren, Lieferanten und dem Eidgenössischen Schwingverband verbundene Private bereit, nachträglich 3,3 Millionen Franken einzuschiessen. Damit könnte das drohende Loch zu mehr als 80 Prozent aufgefüllt werden. Zuzüglich beantragt die Baselbieter Regierung in einer Vorlage an den Landrat zusätzliche 500'000 Franken ans Esaf aus dem Staatshaushalt. Mit diesen Geldern wäre die Schlussabrechnung des Schwingfests ausgeglichen.

Total sprach der Kanton rund 2,2 Millionen Franken

Die bewilligten Ausgaben des Kantons für das Esaf würden sich inklusive bereits gesprochener Leistungen auf 1,07 Millionen Franken summieren. Ausserhalb der Staatsrechnung hat die Regierung aus Mitteln des Swisslos-Fonds weitere 1,1 Millionen ans Esaf gesprochen. Gemessen am Gesamtumsatz des Schwingfests seien das keine überrissenen Beträge, findet Weber. Er fügt aber an: «Wir gelangen als Bittsteller an den Landrat.»

Die Zusagen der Sponsoren und Partner seien formell zwar nicht an den entsprechenden Entscheid des Landrats gebunden. Das Geld der Privaten würde demnach wohl auch ohne zusätzliche Staatsspritze fliessen. Allerdings zählen diese auf «eine möglichst breit abgestützte, faire Lösung», wie es in der Mitteilung des Esaf-OKs heisst.