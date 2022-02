Esaf 2022 Pratteln sucht Trachtenpaare aus 100 Nationen für das Schwingfest Die Agglo-Gemeinde möchte am Grossevent seine Vielfalt präsentieren. Dafür trommelt sie Trachtengemeinschaften aus aller Welt zusammen, die zur Eröffnung gemeinsam einen Tanz vorführen.

Läuft es nach den Plänen der Gemeinde Pratteln, werden Ende August Trachten aus unzähligen Ländern zu sehen sein. Zvg/Esaf 2022

Veranstaltungen bieten dem Austragungsort die Möglichkeit, sich vorzustellen. Für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 (Esaf), das Ende August Hunderttausende anlockt und in die ganze Schweiz ausstrahlt, gilt dies erst Recht. Pratteln möchte eine seiner Eigenheiten, die Multikulturalität, am Fest zeigen.

In der Agglo-Gemeinde leben Menschen aus rund 100 Nationen. Am ersten Tag des Esaf sollen Trachten, Musik und Tänze aus aller Welt im Zentrum stehen. Deshalb sucht man Trachtenpaare und Trachtengruppierungen aus allen Nationen und Kantonen, die in Pratteln leben. «Gemeinsam studieren wir an vier Übungsabenden einen Tanz ein», schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Ziel ist es, am Freitagabend im Eventdorf der Gemeinde Pratteln auf dem Festgelände einen Konzert- und Tanzabend mit einem gemeinsamen Tanz in den traditionellen Trachten durchzuführen.

Am Festumzug sollen bis zu 80 Formationen teilnehmen

Noch vor dem kulturellen Abend werden die Trachten für die Zuschauenden am Festumzug zu sehen sein. Esaf-Medienverantwortliche Marion Tarrach sagt:

«Die Route ist rund 2,3 Kilometer lang und führt von der Bahnhofstrasse zum Festgelände.»

50 bis 80 Formationen aus Pratteln, aus der Region Basel und aus der restlichen Schweiz sollen am Umzug, mit dem traditionell ein Schwing- und Älplerfest beginnt, teilnehmen.

Eine der Formationen wird die internationale Trachtengruppe sein. Es wird spannend zu beobachten sein, ob tatsächlich Menschen aus 100 Nationen eine Tracht aus ihrem Heimatland überstreifen.