Esaf Gemeindebrunnen fürs «Eidgenössische» in Pratteln eingeweiht Als Dank für die Gemeinden, die das Esaf unterstützen, wurde auf dem Gelände ein Brunnen erstellt. Am Donnerstagabend wurde er in Anwesenheit von Thomas Weber und Stephan Burgunder eingeweiht.

Als Dank für die Unterstützung der Gemeinden: Der Gemeindebrunnen am Esaf. Nicole Nars-Zimmer

Als Dank an die Baselbieter Kommunen, die das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln unterstützen, hat das Organisationskomitee für das Festgelände einen Gemeindebrunnen erstellen lassen. Dieser wurde am Donnerstag anlässlich des «Abends der Gemeinden» eingeweiht – musikalisch untermalt und in Anwesenheit von OK-Präsident Thomas Weber und Prattelns Gemeinde- präsident Stephan Burgunder.