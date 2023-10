Ettingen Brand im Dachstock des Restaurants «Zur Waage» – Wohnung nicht mehr bewohnbar In Ettingen ist es am Dienstagabend zu einem Brand gekommen. Das Feuer ist im Dachstock eines Restaurants ausgebrochen. Personen wurden keine verletzt, allerdings musste die Hauptstrasse zwischenzeitlich gesperrt werden.

Die entsprechende Meldung, dass es in der Dachstockwohnung des Restaurants «Zur Waage» an der Hauptstrasse in Ettingen zu einem Brandausbruch gekommen sei, ist kurz nach 18.30 Uhr bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft eingegangen, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Personen wurden keine verletzt. Bild: Kapo BL

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort drangen dichter Rauch sowie Flammen aus dem Dach der Liegenschaft. Die Feuerwehr konnte den Brand, welcher sich im Dachbereich ausbreitete, rasch eindämmen und schlussendlich löschen, schreibt die Polizei.

Personen wurden beim Brand keine verletzt – die Bewohner der Dachstockwohnung seien zum Zeitpunkt des Brandausbruches abwesend gewesen, heisst es.

Die Gäste sowie das Personal des Restaurants «Zur Waage» im Parterre des Hauses konnten die Lokalitäten rechtzeitig verlassen.

Höhe des Sachschadens unklar, ebenso die Brandursache

Durch den Brand wurde der Dachstock massiv beschädigt. Die darunterliegenden Räumlichkeiten wurden durch das Löschwasser sowie die Rauch- und Russentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, schreibt die Polizei weiter. Und: Die betroffene Dachstockwohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens der Wohnung sowie am Gebäude insgesamt liesse sich noch nicht beziffern, heisst es.

Ebenso steht die Brandursache noch nicht fest. Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft haben ihre Arbeit aufgenommen – zusammen mit der Staatsanwaltschaft. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hauptstrasse in Ettingen für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden – die Sperrung konnte zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden. (cri)