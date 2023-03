Euro-Airport Der Baselbieter Kampf gegen den Fluglärm geht weiter Der Landrat lobt die Bemühungen des Flughafens, fordert aber eine strengere Einhaltung des Nachtflugverbots.

Die Geräuschkulisse des Euro-Airports sorgt im Baselbiet seit Jahren schon für Unmut. Bild: Sandra Ardizzone

Wohlwollend, aber nicht zufrieden - so nimmt der Landrat die Entwicklungen am Flughafen Basel-Mulhouse insgesamt zur Kenntnis. Der Kanton Baselland besetzt zwei Sitze im Verwaltungsrat des Euro-Airports. Deswegen überprüft die Regierung alle vier Jahre dessen Strategie. So auch an der Landratssitzung am Donnerstag.

Insbesondere der Regierungsrat und die bürgerlichen Fraktionen des Parlaments lobten die Bemühungen des Flughafen-Verwaltungsrats, auf die Anliegen der Baselbieter Bevölkerung einzugehen. Seit Jahren klagen Anwohnerinnen und Anwohner über den Fluglärm. Da seit 2022 ein mehr oder minder striktes Nachtflugverbot herrscht, plädierte die Regierung für eine Abschreibung diverser Vorstösse.

Dem stellte sich jedoch Rahel Bänziger (Grüne) entgegen: «Solange Forderungen noch nicht exakt erfüllt sind, müssen sie stehen bleiben.» Der Landrat sah das ähnlich. Die Mehrheit stimmte für eine Aufrechterhaltung der meisten Forderungen. Insbesondere derjenigen nach einer Nachtflugsperre von 23 bis 6 Uhr.