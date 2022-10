EVP-Kandidat Thomi Jourdan will nicht einfach Baselbieter Regierungsrat, sondern Gesundheitsdirektor werden Die EVP steigt unerwartet bei den Regierungswahlen 2023 ins Rennen. Für ihren Kandidaten ist es nach zehn Jahren der zweite Versuch. Jourdans Qualitäten als Gesundheitsökonom werden betont.

Thomi Jourdan von der EVP Baselland tritt zu den Regierungswahlen 2023 an. Er sieht sich bei Gesundheitsthemen gegenüber seinen Kontrahenten im Vorteil. Michael Nittnaus

Die Angst geht um im Baselbiet: Werden die Regierungsratswahlen vom 12. Februar 2023 langweilig? Vier von fünf Bisherigen treten wieder an und der Anspruch der SVP auf den freien Sitz wird weitum anerkannt. Thomas Noack (SP) und Manuel Ballmer (GLP) werden gegen Sandra Sollberger (SVP) nur geringe Chancen eingeräumt. Auftritt EVP. Heute Freitag meldete die Kleinpartei selbst Ansprüche auf den vakanten Sitz an.

An einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz präsentierte die EVP ein altbekanntes Gesicht: Thomi Jourdan. Der 48-jährige Muttenzer Gemeinderat war 2013 bereits einmal angetreten. Er verlor damals bei der Ersatzwahl für den verstorbenen CVP-Regierungsrat Peter Zwick gegen den heutigen Mitte-Finanzdirektor Anton Lauber. Seine 45 Prozent Wählerstimmen, die Jourdan dank der Unterstützung von SP, Grünen und GLP holte, galten aber als Achtungserfolg.

Jourdan möchte Thomas Webers Arbeit fortführen

Heute, fast zehn Jahre später, sagt Jourdan: «Damals sprach man im Vorfeld von einer Verlegenheitslösung, ja von einer Witzkandidatur. Anton Lauber war ein wirklich starker Gegner – und dennoch habe ich 45 Prozent geholt.» Sein Rucksack sei damals zehn Jahre leichter gewesen. Heute könne er noch ein paar Argumente mehr in die Waagschale werfen. Und Jourdan gibt sich äusserst selbstbewusst:

«Keiner der neu antretenden anderen Kandidaten kann in den Bereichen Gesundheitswesen, Parlaments- oder Exekutiverfahrung ein Profil vorweisen wie ich.»

Damit machen Jourdan und die EVP noch etwas klar: Sie zielen nicht auf irgendeinen Regierungssitz, sondern direkt auf die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) des abtretenden SVP-Magistraten Thomas Weber. Dessen gute Arbeit wolle er fortführen, so Jourdan: «Die Chance, dass es um diese Direktion geht, ist hoch. Ich wurde von Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft angesprochen, geradezu idealtypisch die Anforderungen an die VGD zu erfüllen. Sollte eine andere Direktion zur Verfügung stehen, macht mir das aber keine Angst.»

EVP kontert Vorwurf, eine zu kleine Partei zu sein

Jourdan hat Gesundheitsökonomie und -politik studiert. Er sagt von sich, nie einen Karriereplan gehabt zu haben, sondern sieht es als Qualität, sich immer wieder neuen Herausforderungen gestellt zu haben. So war Jourdan Streetworker in Liestal, Abteilungsleiter am Felix-Platter-Spital, persönlicher Mitarbeiter der Vorsteherin des Gesundheitsdepartements der Stadt Zürich und zuletzt Geschäftsführer der Immobilienfirma Trimag. Politisch sitzt er seit 14 Jahren im Muttenzer Gemeinderat und war ab 2000 acht Jahre lang im Landrat.

Der dreifache Vater sieht sich explizit als Vertreter der politischen Mitte, als «Angebot zwischen den Polen», das auch bürgerliche Wähler ansprechen soll. Dass die EVP in Baselland bloss fünf Prozent Wähleranteil innehat, lässt Präsident Martin Geiser nicht als Argument gegen eine Kandidatur gelten:

«Die Baselbieter Bevölkerung hat schon mehrfach gezeigt, dass sie Regierungs- als Persönlichkeitswahlen versteht.»

Geiser betont auch, dass die EVP «keine Päckli mache», sondern den Wahlkampf eigenständig führe. Jourdan weiss, dass es nicht einfach wird, macht aber eine Ansage: «Ich werde mir den Regierungssitz erkämpfen.»