Fackelzug Zu Besuch bei den Chienbäse-Machern: 300 Freiwillige binden den eigenen Besen Bei der Schiessanlage Sichtern wird Holz gespalten, gehackt und gehämmert: die Chienbäsen entstehen. Dabei müssen die Föhrenhölzer schön zugespitzt werden, um sie bündig auf die Stecken zu nageln.

Die Äxte werden geschwungen und das Föhrenholz so zurechtgeschnitten, dass sie auf die Chienbäse passen. Kenneth Nars

Schon von weitem sind die Axtschläge und das Einschlagen von Nägeln zu hören. Vor dem Schiessplatz Sichtern oberhalb von Liestal herrscht emsige Betriebsamkeit. Begeisterte Fasnächtlerinnen und Fasnächtler haben sich hier eingefunden, um Chienbäse zu «machen».

Auf einem Haufen aufgeschichtet liegen mehrere Ster Föhrenholz, daneben zwei bis drei Meter lange Buchen- und Ahornstämme. An diese Stecken werden, wie Jaro, der Tätschmeister des Anlasses, erzählt, die Schittli angenagelt. Um sie bündig an den Stecken nageln zu können, sind sie am unteren Ende einseitig zuzuspitzen.

300 Personen griffen zur Axt

Eingefunden haben sich am Dienstagabend rund 30 Männer und Frauen. Schon an drei Abenden zuvor waren bis zu 70 Freiwillige daran, ihren eigenen Chienbäse zu bauen. Insgesamt waren es rund 300 Personen, die den weitherum bekannten Liestaler Fasnachtsbrauch aktiv mitgestalten wollen. Erstmals mussten sich die Freiwilligen anmelden, um einen Termin zu erhalten. Denn die Chienbäse-Freiwilligen sollten sich bei der Arbeit nicht gegenseitig auf den Füssen stehen.

Jung, alt; alle konnten ihre Chienbäsen bauen. Kenneth Nars

Fabio ist seit 46 Jahren Chienbäse-Bauer. Seinen Chienbäse hat er mit besonderer Sorgfalt gefertigt. Nicht nur sind die Spitzen am Stecken bündig. Der Bäse ist perfekt in Form gebracht und kompakt. Keine Lücke gibt es, durch welche beim Umzug durchs Stedtli eine Flamme dringen könnte. Erstmals dabei ist Silvia. Sie freut sich wie ein Kind. Sie habe bereits ihren Vater zum Chienbäse-Bauen begleitet. «Nun, da ich frisch pensioniert bin, habe ich endlich Zeit, selber mitzumachen.»

Es ist erstaunlich, wie präzise erfahrene Chienbäse-Bauer die Axt ansetzen. Als ob sie Holzbildhauer wären. Immer wieder legen sie die Spitze an den Stecken. Ist diese noch nicht bündig, wird nochmals ein kleines Stückchen weggehauen. Manchmal braucht es für diese Feinabstimmung mehrere weitere kleine Hiebe.

Bis zu 70 Kilogramm schwere Besen

Mit wenigen sicheren Schlägen werden dann die Schittli an den Stecken genagelt. Zum Schluss fixieren die Bauer die Schittli mit Drähten zusätzlich. Ohne grosse Worte hilft man sich gegenseitig. Damit auch jeder seinen selbst gefertigten Bäse am Umzug mitträgt, wird dieser markiert. Manche befestigen einen Kleber an ein Scheit, andere ritzen an einer nur ihnen bekannten Stelle ihre Initialen in den Stecken.

Die fertigen Chienbäsen wiegen zwischen 30 bis 70 Kilogramm. Kenneth Nars

Werner, ebenfalls ein alter Chienbäsen-Bauer, erinnert sich noch daran, als es keinen festen Standort gab, um die Bäsen zusammenzubauen. Mal trafen sich die Freiwilligen in der Badi Liestal, mal beim Feuerwehrmagazin. Seit einigen Jahren geniessen sie das Gastrecht der Liestaler Schützen: «Das ist ein idealer Ort – wir haben genug Platz und wir stören niemanden.»

Sind die 30 bis 70 Kilogramm schweren Besen fertig, werden sie sorgfältig auf bereitstehende Fahrzeuge geladen. Einige nehmen ihn in ihrem eigenen Fahrzeug mit nach Hause, wo er bis am Sonntag einen Ehrenplatz im Vorgarten oder in der Garage erhält. Am Sonntag, dem grossen Tag, finden alle 300 Teilnehmenden mit ihren Bäse beim Schulhaus Burg zusammen. Dort entzünden sie ihre Chienbäse, bevor der Fackelzug mit den Feuerwagen durchs Stedtli rollt.