Fällung Baumschützer üben Kritik: Der Binninger Blutbuche hat das letzte Stündlein geschlagen Aus Sicherheitsgründen lässt der Gemeinderat den rund 100 Jahre alten Baum am Kronenplatz fällen. Beim Komitee, das für die Buche kämpft, ist die Trauer gross.

Die Blutbuche am Binninger Kronenplatz wird am kommenden Samstag gefällt. Bild: Juri Junkov

Seit 20 Jahren engagiert sich das Komitee Pro Blutbuche für den Erhalt des markanten Baumes am Kronenplatz. Am Samstag müssen die Mitstreiterinnen und Mitstreiter den Kampf für beendet erklären. Die Gemeinde lässt die Buche aus Sicherheitsgründen fällen.

Bei den Komitee-Verantwortlichen ist die Trauer über den baldigen Verlust des rund 100 Jahre alten Baumes gross. In einer Mitteilung schreibt Maja Samimi-Eidenbenz im Namen des Komitees: «Anstatt nun so lange wie möglich die Buche mit Stützen und Verdrahtung zu erhalten, hat der Gemeinderat beschlossen, noch im letztmöglichen Moment Ende März diesen prächtigen stolzen Baum zu fällen, bevor die Vögel Einzug halten, um zu nisten.» Von Basel her kommend sei es stets eine Freude gewesen, die Blutbuche anzutreffen.

Buche sei in «miserablem Zustand»

Der Binninger Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung das Schicksal des Baumes besiegelt. «Der Rat entschied, die Buche fällen zu lassen, bevor Passanten von einem abfallenden Ast getroffen werden», sagt Bernard Keller, Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde Binningen. «Gemäss einem Bericht zweier Baumpflege-Spezialisten befindet sich der Baum in einem miserablen Zustand.» Durch Neupflanzungen im Siedlungsgebiet soll die Buche ersetzt werden. Ob auch am Kronenplatz neue Bäume gepflanzt werden, ist unklar.

Das Komitee plant nicht, die Fällung zu verhindern. Auf Anfrage sagt Maja Samimi-Eidenbenz: «Wir sind sehr enttäuscht, aber haben nicht vor, uns an den Baum zu ketten.»