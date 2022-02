Fasnacht Kurswechsel in Liestal: Der Chienbäse kann mit Einschränkungen nun doch stattfinden «Mir wei Luege» habe sich ausgezahlt, schreiben die Stadt Liestal und das OK Fasnacht 2022 in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Umzüge seien mit den jüngsten Lockerungen des Bundesrats wieder möglich. Auf die Feuerwagen müsse beim Chienbäse «light» aber verzichtet werden.

Der Chienbäse-Umzug vor vier Jahren. Juri Junkov

Der Chienbäseumzug in Liestal gilt als einer der Höhepunkt der Fasnacht in der Region. Mitte Dezember wurde er jedoch coronabedingt abgesagt. Nun soll die Durchführung des Chienbäse doch möglich sein, schreiben die Stadt Liestal und das OK Fasnacht 2022 in einer Mitteilung, die OK-Präsident Martin Klaus am Donnerstagmorgen auf Facebook publizierte.

«Dank der vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen im Aussenbereich sind Umzüge nun wieder möglich. Diese Chance hat das OK Fasnacht 2022 ergriffen und das Fasnachtsprogramm mit der Zustimmung des Stadtrates entsprechend deutlich erweitert», heisst es in der Mitteilung. Konkret wird es am Sonntagnachmittag einen leicht verkürzten Umzug sowie am Sonntagabend einen Chienbäseumzug «light» ohne Feuerwagen geben.

Der Kinderfasnachtsumzug findet am Mittwoch statt und der Cherus – ohne grössere Einschränkungen – am Samstag. Das neue Konzept werde den Fasnachtsformationen am kommenden Montag erläutert. «Obschon die Zeit bis zur Fasnacht nun knapp wird, sind wir überzeugt, dass von Seiten der Aktiven nun alles erdenklich Mögliche unternommen werden wird, dass die nun dazu gewonnenen Optionen auch noch genutzt werden können.»