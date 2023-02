HERRENFASNACHT «Künzli Künzli im Schlumpfenland, wo gibts noch Bauland im Hirzenland?» Unter frühlingshaften Bedingungen knallt in Breitenbach um Punkt 14 Uhr der Startschuss für die Fasnacht. Bissige Sujets, bunte Guggen und pompöse Wagen gabs am Samstagnachmittag in «Hirzenbach».

11 Bilder 11 Bilder Hirzenbach: Unter besten Bedingungen startete Breitenbach in die Fasnacht. Bild: Juri Junkov

Mit gekrönten Häuptern und purpurnen Königsmänteln schritten die Nunninger Ohregrübler dem Umzug voraus. Die Gugge feiert ihr 50-jähriges Jubiläum und schränzte die ersten Salven in den sonnigen Nachmittag hinein. 45 Guggen und Wagen schlängelten sich am Samstag durch das Dorf. In «Hirzenbach» war wieder Fasnacht. Es herrschte losgelöste Atmosphäre unter besten Bedingungen.

Alles ist voller Energie

«Mir dreihe am Rad.» Die Bohnanza Fasnachtsclique Meltingen setzte auf erneuerbare Energie. Mit einem liebevoll gezimmerten hölzernen Wasserrad auf dem Gefährt überwanden sie die Stromkrise. Die Chlilützler Chnertsche schworen auf Holzschnitzel, verteilten Splitter zum Anfeuern und spielten auf das kontrovers debattierte Holzkraftwerk im Dorf an.

Noch besser sei es, Energie zu sparen. Die Hirzenzunft aus Breitenbach gab Tipps: «S wärmscht Jäggli isch s'Cognäggli» wissen sie. «Dänke isch Arbet, Arbet isch Energie, folglich ufs Dänke verzichte» raten sie. Um der Krise zu entgehen, bleibe nur noch eine Zeitreise in die Vergangenheit, finden die Götterwaggis Brislach und beschworen mit ihrem prunkvollen Wagen die goldenen Zwanziger herauf. Die junge Clique der Klimawandler Nunningen ging noch einen Schritt weiter und bot gekleidet in Felle und Knochenschmuck Seminare für das Leben in der «mittleren Altsteinzeit» an.

«Bauland gibt's nur für die Reichen»

Die Turnfäger Breitenbach kamen als Schlümpfe daher. «Künzli Künzli, wo gibts noch Bauland im Hirzenland?», fragten sie den Gemeindepräsidenten. In Breitenbach beschloss die Gemeindeversammlung letzten Sommer, dem Horten von Bauland ein Ende zu setzen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Doch nur wer viel Geld in der Tasche hat und spezifische Kriterien erfüllt, durfte an der Versteigerung des gemeindeeigenen Baulands für ein Grundstück mitbieten. Das Sujet der Meltinger Dorfwaggis war die Umgestaltung des Dorfplatzes und die Begegnungszone mit Tempolimit 20.

Am höchsten hinaus ragte der rote zweistöckige Londonbus der Aebistürmer aus Liesberg. Ebenso aufwendig gebaut und effektvoll war das Gefährt der Gränni Buebe Gilgenberg. Sie feiern 50 Jahre Kiss und ehrten die US-amerikanische Hard-Rock-Band mit einem gigantischen Marshall Gitarrenverstärker, den sie durch Breitenbach zogen. Auch ein VIP-Zelt des Eidgenössischen Schwingerfests Pratteln fuhr durch das Dorf. Die Fenumenal Waggis wissen, wie das «Loch idr Kassä» entstanden war.

Wehmütig trauerten die Dorfchutzä Liesberg dem Appachenhäuptling und Fernsehhelden Winnetou nach, der seit letztem Jahr wegen Rassismusvorwürfen nicht mehr über die Bildschirme flimmert. Passend dazu gab die Schwanezunft innbrünstig die Musik des Filmklassikers zu den Karl May Büchern zum Besten, dass es einem warm ums Herz wurde.