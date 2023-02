Fasnacht Reinach Winter-WM, Woke-Wahnsinn, Winnetou: Reinacher Fasnächtler wissen nicht mehr, was sie dürfen Ungerade Jubiläen werden genauso gefeiert, wie das Beizensterben in der Kleinstadt bedauert wird. Der Fasnachtsumzug lockte sehr viel Publikum an und das war begeistert.

Die Oserclique 1949 bedauert das Beizensterben: «Rynach grabt…. mir au nach alte Beize» Nicole Nars-Zimmer

Zahlreiche Kinder schauen ihre Eltern fragend an und wollen wissen, wann es endlich losgeht. Ein kleines Mädchen hat ihren Räpplisack bereits praktisch komplett geleert und dabei ist es noch nicht einmal 14 Uhr an diesem frühlingshaften Samstagnachmittag. Als es endlich so weit ist, setzt sich der Umzug aber noch nicht in Bewegung.

Doch die Nuggi-Spugger, die sich beim Kreisel vor dem Coop positioniert haben, lancieren den Reinacher Fasnachtsumzug schon mal akustisch. Auch die ersten Wagencliquen haben es mit der Geduld nicht so und spendieren die erste Runde Mandarinen (mehr als die klassischen Orangen), Dääfeli und Räppli.

Mit ein paar Minuten Verspätung geht es dann richtig los. Die Wagenkolonne kommt wiederholt zum Stillstand. Vielleicht liegt es ja daran, dass sich heuer besonders viele Menschen entlang der Hauptstrasse aufgestellt haben? Schliesslich ist es die erste «richtige» Fasnacht seit 2020, auch wenn das letztjährige Fasnachtsfest eine willkommene und gelungene Alternative war.

Wo sind die Beizen hin?

Dass früher alles besser war, findet man auch bei der Oserclique, die das Verschwinden der alten Beizen im Dorf bedauert. «Dr Schopf de isch endgültig weg, jetzt grabe si dört im Dregg. Ei Beiz nach dr andere tuet verschwinde, d Erinnerige dra düen langsam schwinde», heisst es beispielsweise. Ansonsten sind Reinacher Themen dünn gesät, man beschäftigt sich lieber mit globalen Dingen wie der Energiekrise, der Fussball-WM im Winter und dem Woke-Wahnsinn.

Furzgugge Rynach Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Die ganz Kabuttige beklagen die Inflation auf ihre Weise: «D Inflation isch würklich doh, hanni am Bahnhof grad vernoh. Do frogt mi eine froh, obbem chönnt 2 Franke 10 übrig loh!» Die Banane Bieger hingegen lassen sich dagegen davon nichts anmerken, und rühren zum (nicht ganz runden) 12-Jahr-Jubiläum mit der grossen Kelle an. Ihren Wagen ziert eine gigantische Champagner-Flasche (Dom Bànanignon, Jahrgang 2012), dazu werfen sie mit Geldscheinen um sich, auf denen folgende Botschaft aufgedruckt ist: «Euri Armuet kotzt uns ah!»

Mit Armut nichts am Hut haben die Scheichs in Katar, welche für die Fussball-WM einfach mal acht Stadien aus dem Boden gestampft haben, worauf mehrere Cliquen Bezug nehmen. Die Chatzebuggler verbinden das Ganze mit ihrem zehnjährigen Bestehen und finden: «E Fuessball-WM ohni Alkohol? Do wär uns an unserem Jubiläum gar nit wohl!»

Die Pfeifer der Zeppelinos spielen trotz Stockungen im Umzug einfach weiter Nicole Nars-Zimmer

Sie wissen nicht, was sie noch dürfen

Gar nicht wohl ist so mancher Clique bei der momentan grassierenden Wokeness. «Dörfsch das no oder nid?», fragen die Kiwi-Frässer stellvertretend und haben ihren Wagen unter anderem mit neuen Genderpronomen wie «sier», «hen» oder «dey» verziert. Die Arrogante haben derweil ihren Wagen mit «Winnetou»-Steckbriefen («(Un-)Wanted») tapeziert. Die beliebte Romanfigur aus den Karl May-Erzählungen wird wegen kultureller Aneignung gesucht.

Zu sehen und hören gibt am Reinacher Umzug einmal mehr sehr viel, sodass die knapp zweieinhalb Stunden wie im Flug vergehen. «Wer hat an der Uhr gedreht?», fragen die passenderweise als rosarote Panther verkleideten Räppli-Speutzer anlässlich ihres 30-Jahr-Jubiläums – eine Frage, welche sich die meisten Besucher aus einem anderen Grund stellen.