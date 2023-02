Fasnacht Schmutziger Donnerstag in Dittingen: Die späteste und die jüngste Chesslete In der Laufentaler Gemeinde geht es mit dem Krach erst um 6 Uhr los. Unterwegs sind nur Kinder der Primarschule. Sie halten den alten Brauch am Leben.

Bereit, um im Nachthemd Krach zu machen und die Dittinger Bevölkerung aus den Federn zu holen: die Chesslete startete um 6 Uhr. Juri Junkov

Von der Kälte offenbar unbeeindruckt sitzen Martin und sein siebenjähriger Sohn Ken alleine auf der Treppe vor dem Dittinger Primarschulhaus. Beide sind für eine Chesslete traditionell in weisse Nachthemden gekleidet. Es ist viertel vor sechs Uhr morgens. Sollte hier nicht in einer Viertelstunde die Chesslete stattfinden? «Die kommen alle gleich noch», versichert der 36-jährige Martin. Der zehnjährige Levin kommt den Schulweg hinauf und zieht einen Kunststoff-Bollerwagen mit einer Waggislarve und zwei riesigen Säcken Konfetti hinter sich her. Die seien erst für die später stattfindende Schulfasnacht, sagt er.

Im Vergleich mit anderen Dörfern im Laufental und im Schwarzbubenland ist Dittingen ziemlich spät dran mit der Chesslete. Das findet zumindest Mirjam Chevrolet, Lehrerin und Organisatorin der Chesslete. «Sie sollte um 5 oder 5.30 Uhr anfangen», sagt sie mit Schalk und Charme zugleich. Aber vermutlich ist die Uhrzeit für die meisten Teilnehmenden ganz in Ordnung; denn seit der Brauch der Chesslete im 750-Seelen-Dorf in den Neunzigern fast eingegangen wäre, wird er alleine von den Primarschülern und Kindergartenkindern durchgeführt. 61 Kinder sind es, die mit einigen Eltern und weiteren Lehrern dann tatsächlich ganz schnell eintrudeln, sodass es um Punkt sechs Uhr losgehen kann.

Auch die Schulleiterin trägt ein weisses Nachthemd

Und zwar in einem rasanten Marschtempo. Die Glocken der Kirche St.Nikolaus läuten dazu Sturm. Das tun sie nicht wegen der Chesslete, versichert Schulleiterin Kathi Bron, die ebenfalls in Nachthemd und Schlafhaube, farbig leuchtenden Fingerkuppen an den Handschuhen und einer kleinen Treichel in den Händen den Zug anführt: Früher hätten sie sogar jeden Morgen um fünf Uhr geläutet. Das ist noch Dorfleben, während andernorts über den Stundenschlag gestritten wird! Im kleinen Strassendorf Dittingen, das sich lang und schmal in das Seitental der Blauenkette schmiegt, wird es dieses Jahr besonders eng: Weil der übliche Weg durch die Dorfstrasse durch eine Baustelle versperrt ist, geht es für diese Chesslete durch den Hübelweg.

In Dittingen scheppert es weniger als andernorts an der Chesslete; dafür quietscht und schnarrt es mehr. Die meisten Kinder hauen auf leere Lebensmitteleimer; andere haben Hupen, Rätschen, Rasseln und grosse Dosen dabei. Ken hat mit seinem Vater aus einem Mascarponeeimer, einem Mayonnaiseeimer, einem Spülmittelkanister und einer Gurkenbüchse ein Schlagwerk zusammengebaut, das der guggentypischen Bezeichnung «Chuchi» eine ganz neue Bedeutung gibt.

Zwei spielen am Schluss des Zuges Posaune

Marcel und seine zehnjährige Tochter Lea bilden den Schluss des Zuges und spielen zusammen mit Lehrer Jonas die Posaune. «Wir haben jede Menge Lieder angefangen, aber konnten uns mit keinem richtig anfreunden», spassen die zwei Erwachsenen. Darf man an der Chesslete überhaupt Musik machen? Muss es nicht einfach nur Krach sein? Wie als Antwort intonieren die drei «Atemlos durch die Nacht» von Helene Fischer.

In Dittingen gehört es auch zur Chesslete, dass die Kinder immer wieder an den Haustüren klingeln. Zweimal lässt Schulleiterin Bron die Kinder sich sammeln und dirigiert nach kurzer Stille eine besonders engagiert lautstarke Kakofonie. Nach etwa 500 Metern gibt Bron das Zeichen zur Kehrtwende. Die Schüler erwartet nun im Gemeindesaal Frühstück und «Fasnachtsunterricht» bis 11 Uhr und um 14.30 Uhr der Kinderumzug. Dann kann Levin seine Larve anziehen und sein Konfetti loswerden.