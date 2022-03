Fasnachtsbögen Die vergessenen Fasnachts-Schätze: Als der Cortége zeichnerisch festgehalten wurde Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Cortège der Basler Fasnacht auf sogenannten Fasnachtsbögen festgehalten. Heute sind die Werke kaum mehr bekannt.

«Närrisch»: Ein kolorierter Bogen der «Fastnacht 1849». Staatsarchiv Basel-Stadt, BILD 16, 3

Wenn es kommenden Montag endlich wieder vier Uhr schlägt, werden sie in die Höhe schnellen: Unzählige Smartphones, die die Sujets, Laternen, Kostüme und Kinder in Bild und Ton festhalten und via soziale Medien millionenfach die Basler Fasnacht in die virtuelle Welt hinaustragen. Schon immer versuchten Menschen, schöne und besondere Ereignisse als Erinnerungen festzuhalten.

Noch vor ein paar Jahrzehnten gehörte es zum festen Ritual der Aktiven, nach den «drey scheenschte Dääg» zum Fotogeschäft des Vertrauens zu pilgern, dort in den ausgehängten Schnappschüssen die eigene Clique zu suchen, um dann einen Abzug zu erstehen. Die Digitalfotografie machte diesem Geschäftsmodell den Garaus.

Wie stark unser Bild der Basler Fasnacht von Schnappschüssen geprägt ist, zeigt ein Blick zurück. Denn bereits vor dem Siegeszug der Fotografie versuchten Fasnächtler, ihre Ideen und Werke für die Nachwelt festzuhalten. Ende des 19. Jahrhunderts waren sogenannte Fasnachtsbögen stark verbreitet. Der Umzug – damals durfte man dieses Wort noch verwenden – der «Fastnacht» oder des Basler Carnevals – ja, auch das war erlaubt – wurde zeichnerisch festgehalten.

Eine Druckerei vervielfältigte dann das Werk im Format von ungefähr einer doppelten Zeitungsseite oder als Leporello (Faltbuch) und bot dieses Souvenir zum Kauf an. Witzig zu beobachten: Bis in die 1880er-Jahre reichte ein Bogen für die ganze Fasnacht. Ein paar Jahre später brauchte es dann bereits deren drei.

Wie die Zeichner im Wirrwarr der Fasnacht eine derart detailgetreue Abbildung des Fasnachtsumzugs hinbekommen haben, bleibt ihr Geheimnis. Denn damit die Bögen als Erinnerung überhaupt funktionierten, mussten sie das Geschehen möglichst präzise und umfassend abbilden.

Keine Larven, dafür viele Bezüge zum Militär

Die Fasnachtsbögen sind kaum mehr bekannt. Vereinzelt hängen sie noch als Dekoration in Cliquenkellern. Wer sich für die vergessenen Fasnachts-Schätze interessiert, muss ins Basler Staatsarchiv oder ins Ortsmuseum Muttenz, wo der Nachlass des Historienmalers Karl Jauslin beheimatet ist. Dieser war über Jahrzehnte sehr eng mit der Fasnacht verbunden. Einerseits entwarf er Kostüme und war als Cliquenkünstler tätig. Andererseits gehört Jauslin zu den bekanntesten Zeichnern von Fasnachtsbögen. Von 1884 bis 1903 hielt er den Cortège auf Papier fest.

Auf den Darstellungen des damaligen Treibens sind einerseits viele Gemeinsamkeiten mit der heutigen Fasnacht, aber auch viele Unterschiede zu erkennen. Der auffälligste: Kaum ­jemand ist maskiert. Die heutige Fasnachts-Larve kam erst in den 1920er-Jahren auf.

Im 19. Jahrhundert war das Militärische an der Fasnacht sehr präsent. Staatsarchiv Basel-Stadt, BILD 16, 3

Nicht zufälligerweise erinnern die damaligen Cortèges auch stark an Paraden: «Ende des 19. Jahrhunderts war die grosse Zeit der historischen Umzüge – man darf nicht vergessen, dass der Bundesstaat damals noch jung war», sagt Historiker Peter Habicht. Dazu kommen die militärischen Wurzeln der Fasnacht – heute noch am deutlichsten in den Trommel- und Pfeifenmärschen hörbar. Nach der Reformation war lange alles Fasnächtliche verpönt. «Die Zünfte haben dies genutzt und ihre Waffenschauen gemacht, die sie dann auch mit einer kleinen Militärparade abgeschlossen haben», sagt Habicht.

Ein dreistöckiger Leuchtturm und die nachgebaute Alhambra

Die Fasnacht sei damals als Fest des Volkes ein grosser Versuchskasten gewesen. Das zeigt sich auch auf den Bögen von Karl Jauslin, mit denen sich Habicht ausführlich beschäftigt hat: Einmal tauchte ein Prinz Karneval auf, einmal wird auf Mandolinen musiziert. Die heutigen Fasnachts-Regeln – etwa Baseldytsch als einzig gültige Ausdrucksform – kamen erst Anfang des 20. Jahrhunderts auf, als die grosse Zeit der Cliquengründungen anbrach.

Einer der wichtigsten Vereine in der Ausprobierphase war der Theaterverein Quodlibet – quasi ein Vorgänger des Comité –, der anfing, die Züge zu prämieren. 1886 trumpfte der Verein selber mit der «Karolinenfrage» als Sujet auf – Kostüme und Auftritt entwarf Karl Jauslin. Um dieses Inselgebiet im westlichen Teil des Pazifischen Ozeans war damals ein heftiger Territorialstreit zwischen Deutschland und Spanien entbrannt, den schliesslich der Papst schlichten musste.

1891 war Helgoland das Hauptsujet (obere zwei Bildzeilen), fünf Jahre zuvor die Karolinenfrage. Ortsmuseum Muttenz

Auf den Fasnachtsbögen sind über 150 Teilnehmende zu sehen, die als «Menschenfresser», spanische Picadores inklusive eines echten Stiers und deutsche Pickelhaubenträger aufmarschieren. Dazu kamen sieben aufwendig gestaltete Wagen, darunter eine Nachbildung der Alhambra und ein deutsches Kriegsschiff.

Vergleichbar kreativ Jauslins Werk fünf Jahre später: Für die älteste dauerhaft bestehende Clique, die VKB (Vereinigte Kleinbasler), gestaltete er 1891 das Sujet «Helgoland». Die Nordseeinsel ging 1890 vom britischen Königreich an das Deutsche Reich im Tausch gegen Kolonien in Afrika. Der dazugehörige Fasnachtsbogen ist im Muttenzer Ortsmuseum zu sehen.

Das Highlight des Umzugs waren eine grosse Laterne in Form einer preussischen Pickelhaube und ein dreistöckiger Leuchtturm-Wagen. Solch kolossale Werke könnten heute wegen der Tramleitungen gar nicht mehr an der Fasnacht unterwegs sein.