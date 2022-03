Faszinierend Bald schwirren die Libellen wieder im Baselbiet umher Zwei Biologen kümmern sich intensiv um Libellen, die als kurzlebige Flugakrobaten vielfältige Fähigkeiten besitzen.

Die Blauflügel-Prachtlibelle ist mit ihren Schillerfarben und den dunkelblauen Flügeln die wohl attraktivste Libelle des Baselbiets. Sie besiedelt Bäche und kleine Flüsse mit Uferbewuchs und untergetauchter Vegetation. zvg

Als «Koordinationsstelle Libellen und ihre Lebensräume» engagieren sich im Baselbiet Biologen für die Fluginsekten. Sie wollen im Auftrag des Zentrums Ebenrain in Sissach die kleinen Flugakrobaten populärer machen und für deren Schutz einstehen.

Im Moment gibt es noch nicht viele dieser kleinen Insekten zu sehen. Einzig die Winterlibelle schwirrt durch die Lüfte. Sie überwintert als einzige Libellenart als erwachsenes Tier und wird nun von den warmen Sonnenstrahlen geweckt. Werden auch die Tage wärmer, lassen sich die Tiere an Gewässern bei der Paarung beobachten, wo sie die Eier gleich auch ablegen. Der Nachwuchs schlüpft Ende Juni oder im Juli.

Wasserpfützen auf Plastikplanen

Die beiden Biologen der Koordinationsstelle, Daniel Küry und Raphael Krieg, schlagen Massnahmen vor, um die Libellengewässer aufzuwerten. Diese richteten sich in der Vergangenheit vor allem nach den Amphibien. Küry nennt ein Beispiel:

«Libellen wählen ihre Gewässer aufgrund der Lichtreflexion aus.»

Die Muster verleiten sie zur Ablage der Eier. So könne es auch vorkommen, dass Libellen Wasserpfützen auf Plastikplanen anziehend finden und dort innehalten. «Das muss mit der Reflexion des Wassers zusammen- hängen», erzählt Küry, weshalb das zu beobachten ist.

Aber auch die Ufervegetation von Flüssen oder Weihern spielt bei der Gewässerwahl eine Rolle, wie die Pflanzenwelt unter Wasser. Der Biologe erläutert:

«Es darf nicht zu dicht, aber auch nicht zu locker sein.»

Die meisten Libellenarten verbringen neun bis zehn Monate im Wasser, bevor sie im Frühling aktiv werden. Die Entwicklungszeit schwankt zwischen drei Monaten und fünf Jahren.

Libellen faszinieren die Menschen schon länger

In der Region Basel seien in den letzten 30 Jahren 55 Libellenarten nachgewiesen worden, schreibt die Fachstelle. Selten oder speziell gefährdet sind mehr als die Hälfte. Im Baselbiet sind zehn gefährdete beziehungsweise potenziell gefährdete Arten heimisch. Die Insekten haben eine enge Bindung zu ihren Lebensräumen und verbleiben ihr Leben in ihren Revieren.

Libellen faszinieren die Menschen schon länger. Während in Asien die Insekten verehrt werden, nennt sie die westliche Welt auch «Teufelsnadel». Stechen können die Flugakrobaten aber nicht. Mit ihrem kräftigen Mundwerk können sie fest zupacken. Sie nutzen es aber nicht zur Verteidigung.

Wie ein Helikopter: Flug an Ort

Weiter dürften auch die Flugfähigkeiten der Tiere begeistern. Ihre Doppelflügel können sie miteinander, aber auch gegeneinander schwingen lassen. Das ermöglicht unter anderem einen Flug an Ort, wie wir es von Helikoptern kennen. Dieses Schweben und auch die schnellen und wenigen Flugmanöver sind an diesen Tieren zusätzlich faszinierend.

Natürliche Fressfeinde sind für die Libellen Vögel, wie zum Beispiel der Bienenfresser oder andere Insekten fressende Tiere. Auch unsere Hauskatzen jagen zwischendurch Libellen und holen sie auf den Boden. Gefährdet sind die Tiere in erster Linie in den Momenten, wenn sie sich aus der Larvenhaut schälen. Dazu erklärt Küry:

«Dann ist der Körper noch nicht gehärtet.»

Ameisen nutzen den Moment gezielt aus und überfallen die Tiere in ihrem wehrlosen Zustand.

Wo kann man Libellen beobachten?

Das Schlüpfen kann einfach beobachtet werden: Die Larven klettern an einem Vegetationshalm hoch, und langsam öffnet sich eine Naht am Rücken. Nach rund ein, zwei Stunden ist die Libelle draussen, ihr Körper trocknet an der Luft und härtet so aus.

Wer Libellen in den nächsten Monaten beobachten möchte, der findet sie beispielsweise in der Herzogenmatt (Binningen), Eremitage (Arlesheim), Chastelmatte (Grellingen), Birshollen (Laufen), Chalchofen (Lausen), Chilpen (Diegten) oder Fieleten (Bubendorf). Grundsätzlich wird ein Feldstecher empfohlen, um die gut getarnten Tiere zu beobachten.