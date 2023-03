Parteitag FDP Baselland nominiert Sven Inäbnit als Ständeratskandidaten – er soll derjenige aller Bürgerlichen sein Die Baselbieter Freisinnigen schicken Sven Inäbnit ins Rennen fürs Stöckli. Jetzt hoffen sie, dass die Mitte und die SVP ihn ebenfalls unterstützen.

Der von der FDP nominierte Ständeratskandidat Sven Inäbnit. Bild: Juri Junkov

Die Baselbieter Freisinnigen schicken Sven Inäbnit ins Rennen für die Ständeratswahlen im kommenden Herbst. Das hat der Parteitag am Mittwoch in Liestal beschlossen. Eine eigentliche Wahl war nicht nötig, die rund hundert Freisinnigen im Saal wählten Inäbnit per Akklamation.

«Es braucht eine bürgerliche Optik auf die wichtigen Fragen, vor denen das Baselbiet steht», sagte Inäbnit angesichts der Tatsache, dass der Baselbieter Ständeratssitz seit 16 Jahren in linker Hand ist. «Ich stehe für diese bürgerliche Optik.»

Fulminanter Wahlkampf angesagt

Der Binninger versprach einen «fulminanten Wahlkampf», und zwar, wie er betonte, «zusammen mit unseren bürgerlichen Partnern.» Denn wenn es nach dem Willen der FDP geht, ist Inäbnit nicht nur der freisinnige, sondern der einzige bürgerliche Ständeratskandidat aus dem Baselbiet. «Ich habe die ziemlich sichere Zusage der Spitzen der Mitte und der SVP», sagte Parteipräsident Ferdinand Pulver.

Er stellte aber auch klar, dass diese Zusicherungen unter dem Vorbehalt der jeweiligen Parteibasis steht. Diese Entscheide der Parteitage von Mitte und SVP sind noch ausstehend.

Der 59-jährige Inäbnit ist seit 2009 Binninger Einwohnerrat und seit 2013 Landrat, wo er Mitglied der Volkswirtschafts-, Gesundheitskommission, sowie der Bildungs-, Kultur und Sportkommission ist. Der promovierte Apotheker ist in der Pharma tätig und ist in vielen Bereichen engagiert, so im Hauseigentümerverband, aber auch kulturell und im Beirat der BLT.

Unbestrittene Kandidaturen für die Grosse Kammer

Für die Nationalratswahlen, die gleichzeitig wie die Ständeratswahlen stattfinden, nominierten die Baselbieter Freisinnigen Daniela Schneeberger (Thürnen), Landrat Martin Dätwyler (Laufen), Landrat Thomas Eugster (Liestal), Kantonalpräsident Ferdinand Pulver (Reinach), Jungfreisinnige-Präsident Lucio Sansano (Reinach), Landrätin Saskia Schenker (Itingen) und Gemeinderätin Brigitte Treyer (Arlesheim).