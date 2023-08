Fehlender Schulraum Baselbieter Regierung will das Gymnasium Oberwil für knapp 25 Millionen Franken ausbauen Immer mehr Schülerinnen und Schüler wollen am Gymnasium Oberwil eine Matur machen. Deshalb beantragt die Baselbieter Regierung dem Landrat 24.5 Millionen Franken für einen Um- und Ausbau.

Das Gymnasium Oberwil soll ausgebaut und saniert werden. Archivbild: zvg

Im Moment werden am Gymnasium in Oberwil 49 Klassen geführt. Der Kanton Baselland geht davon aus, dass in Zukunft an der Schule 60 bis 65 Klassen nötig sein werden. Wie die Baselbieter Regierung am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, will sie darum den Standort für 24.5 Millionen Franken aus- und umbauen.

Hintergrund des starken Anstiegs an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Oberwil ist laut Regierungsrat die neue Regelung der Schulplanung zwischen den Kantonen Baselland und Basel-Stadt. Bisher besuchen die Schülerinnen und Schüler aus Allschwil und Schönenbuch das Gymnasium in der Stadt. In den nächsten Jahren wird sich dies ändern. Die angehenden Maturandinnen und Maturanden aus der einwohnerstärksten Baselbieter Gemeinde und deren Nachbargemeinde werden in Oberwil die Matur machen.

Schülerinnen und Schüler der Fachmittelschule besuchen bereits Schulen in ihrem Wohnkanton und nicht mehr in der Stadt. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die zur Zeit die Mittelschule im Kanton Basel-Stadt besuchen, werden diese dort auch beenden können.

Provisorien für Übergang

Die bestehenden Gebäude müssen auch saniert werden, da sie seit dem Bau im Jahre 1972 nicht grundlegend erneuert wurden, wie die Regierung weiter schreibt.

Die Erweiterung und Sanierung wird insgesamt 14.85 Millionen Franken kosten. Der Landerwerb für den Erweiterungsbau ist mit 1.15 Millionen Franken budgetiert und die Schulraumprovisorien schlagen mit 8.5 Million Franken zu buche. Diese Provisorien sind nötig, da bereits ab dem Schuljahr 2024/2025 die Anzahl Schülerinnen und Schüler steigen wird, wie der Regierungsrat mitteilt. (bz)