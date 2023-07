Fernwärme Hölsteins Wärmeverbund befindet sich in einer Zusatzschlaufe Die ADEV Energiegenossenschaft möchte in Hölstein eine weitere Anlage erwerben. Das Geschäft kommt Ende November erneut vor die Gemeindeversammlung.

Heizzentrale eines Wärmeverbunds (Symbolbild). Bild: Bruno Kissling

Im zweiten Anlauf soll es klappen: Nachdem die Hölsteiner Gemeindeversammlung im März den Verkauf des gemeindeeigenen Wärmeverbunds an die ADEV Energiegenossenschaft mit bloss einer Stimme Unterschied noch hauchdünn abgelehnt hat, kommt das Geschäft Ende November erneut vor den Souverän.

ADEV-Chef ist zuversichtlich

Thomas Tribelhorn, Vorsitzender der Geschäftsleitung der ADEV mit Sitz in Liestal, ist zuversichtlich, dass dann die Versammlung dem Verkauf zustimmen wird. «Wir sind nach wie vor daran interessiert.» Vor vier Wochen fand ein Dialoganlass statt mit Gemeinderat, ADEV-Verantwortlichen und Wärmebeziehenden. Der an der Frühlings-Gemeindeversammlung knapp erfolgreiche Antrag forderte, die Kundschaft miteinzubeziehen.

Diskutiert wird ebenfalls, ob Bezügerinnen und Bezüger selbst eine Genossenschaft gründen und den Wärmeverbund betreiben sollen. Doch daran glaubt Tribelhorn nicht – zu gross schätzt er den Aufwand und das Risiko ein. An Hölsteins Wärmeverbund sind rund 50 Privathaushalte sowie öffentliche Gebäude und Anlagen angeschlossen.

Im Frühling nannte die Exekutive in ihrem Antrag eine Kaufsumme von 250’000 Franken. Dazu Thomas Tribelhorn: «Es müssen noch gewisse Punkte zum Übernahmepreis diskutiert werden. Möglicherweise wird der Betrag höher, um auch Vorleistungen der Gemeinde zu vergüten.»

Schweizweit bereits an 24 Wärmeverbünden beteiligt

Sollte der Wärmeverbund Hölstein an die ADEV übergehen, denkt diese auch über einen Ausbau nach. Das sei in einer solchen Situation ein «ganz normaler Prozess». Fragen, die sich stellen: Was ist im jetzigen Perimeter – er umfasst laut Tribelhorn nur ein Teil des Dorfs – noch erreichbar? Oder braucht es eine neue, lange Stichleitung, um das Versorgungsgebiet zu vergrössern? Klar ist für den ADEV-Chef, dass die Holzschnitzel zum Betrieb der Anlage weiterhin von der Bürgergemeinde Hölstein bezogen werden. «Wenn wir uns schon erneuerbar auf die Fahne schreiben, müssen wir das auch leben», betont er.

Die Baselbieter Energiegenossenschaft ist momentan schweizweit an 24 Wärmeverbünden beteiligt und versorgt damit insgesamt 1100 Bezügerinnen und Bezüger. Gerade Anfang dieses Monats hat sie den Betrieb einer Anlage in Tenniken übernommen. Interessiert ist sie zudem am Bau des Wärmeverbunds in Waldenburg, von dem sich die Elektra Baselland (EBL) zurückgezogen hat. «Dort müssen wir zuerst klären, ob wir dieses Projekt rentabel betreiben können», sagt Thomas Tribelhorn.

«Alle sind gleich wichtig»

Die ADEV hat zwar nicht so hohe Renditeanforderungen wie andere Konkurrenten. Dennoch müssten sie stets ein Auge darauf haben, dass sie bei ihren Engagements nicht drauflegten. Das sei immer herausfordernd.

Die ADEV verfügt mit Wasser-, Windkraft und Fotovoltaikanlagen sowie Wärmeverbünden über vier Standbeine. «Alle sind gleich wichtig», so der Geschäftsleitungsvorsitzende. Auch die EBL betreibt zahlreiche Wärmeverbünde in der Schweiz, unter anderem den Grosswärmeverbund Liestal. Fernwärme ist weit verbreitet. Einige Baselbieter Gemeinden führen selbst solche Anlagen.