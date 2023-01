CORONA-KRITIKER Polizeieinsatz in Sissach: Es handelt sich um einen Maskenverweigerer Am Samstag ist in Sissach ein Mann von der Polizei in Handschellen abgeführt worden. Nun werden Details bekannt: Es handelt sich um einen Massnahmenkritiker, der wegen Nichttragens der Maske im ÖV angezeigt wurde, sich aber dem Verfahren entzog.

Mittlerweile gilt sie nicht mehr: Die Maskenpflicht im ÖV hatte viele Gegner. Bild: Ennio Leanza

Zum Polizeieinsatz am Samstagmorgen am Sissacher Gartenweg sind weitere Details bekannt geworden. Der Mitarbeiter eines Geschäftes am Fussgängerweg in der Begegnungszone wurde von Polizisten in Handschellen abgeführt, wie «Onlinereports» berichtete. Es waren mehrere Passanten zugegen.

Die Baselbieter Polizei bestätigt auf Anfrage der bz den Einsatz in Sissach. Der Grund für die Festnahme sei keine die Öffentlichkeit gefährdende Tat gewesen, doch aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen könne über die Anhaltung nicht genauer kommuniziert werden.

Neue Details

Die bz hat den verhafteten Mitarbeiter des Geschäfts kontaktiert. Laut seinen Aussagen seien am Samstagmorgen fünf Polizisten gekommen, die ihn festgenommen hätten. Nach einem eintägigen Freiheitsentzug ist er mittlerweile wieder zurück im Betrieb am Gartenweg.

Der Festnahme vom Samstag geht eine längere Geschichte voraus. Seit dem Frühjahr 2021 befindet sich der in Liestal wohnhafte Mann in einem Konflikt mit den Behörden. Während der Pandemie wurde er wegen Nichttragens der Maske im ÖV angezeigt. Laut dem Mann habe dazu keine rechtliche Grundlage bestanden. Er sei im Besitz eines gültigen Attests gewesen, sagt er auf Anfrage der bz.

Seine Beschwerden seien abgelehnt worden, woraufhin der Fall ans Gericht weitergegeben wurde. Auch vor Gericht erschien der Mann nicht, weshalb schliesslich die Polizei aufgeboten wurde und es zur Anhaltung am vergangenen Samstagmorgen kam.