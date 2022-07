Feuerwerk Der Flickenteppich hat niemandem geholfen Der Kanton Baselland hat sich erst gegen, dann für ein Feuerwerksverbot entschieden. Das hat chaotische Zustände verursacht.

Wer im Baselbiet bereits Feuerwerk gekauft hat, tat dies umsonst. Bild: Hanspeter Baertschi

Es ist nachvollziehbar: Man will, dass die Trockenheit endlich endet, wünscht sich Regen herbei, hofft bis zum letztmöglichen Tag auf Besserung. Das bereits gekaufte Feuerwerk soll schliesslich nicht in der Mülltonne enden.

So hat auch der Kanton Baselland bis zur letzten Minute gewartet und das Feuerwerksverbot für den gesamten Kanton erst am Donnerstag, vier Tage vor dem Nationalfeiertag, erlassen. Zuvor hielt er daran fest, Knallkörper zu erlauben, wie dies auch der Kanton Basel-Stadt tut. Andere Kantone waren ihm Tage oder gar Wochen zuvorgekommen, aber auch über die Hälfte der Baselbieter Gemeinden nahmen die Regelung um das 1.-August-Feuerwerk selber in die Hand.

Dass die Gemeinden selber gehandelt haben, ist zwar löblich. Doch geholfen hat das niemandem – es hat lediglich zu einem Regel-Chaos geführt. Einige Gemeinden teilten ihre Verbote aktiv mit, bei anderen entdeckte man sie nur auf der Homepage oder in einem Anzeiger. Wo Raketen in die Luft hätten steigen dürfen und wo nicht, wusste gestern kaum noch jemand.

In den kommenden Jahren wird die Trockenheit vor dem 1. August vermutlich ein noch grösseres Thema, der Entscheid über das Abbrennen von Feuerwerk wird öfter getroffen werden müssen. Ein Flickenteppich, wie er dieses Jahr drohte, muss aber verhindert werden. Im geografisch überschaubaren Baselbiet sind 86 unterschiedliche Regelungen zur Waldbrandgefahr schlicht keine befriedigende Lösung. Es ist der Kanton, der in dieser Angelegenheit das Steuer in die Hand nehmen muss.