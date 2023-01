FEUERWERK Liestal verbietet Böller: Schutzwürdige Tradition oder sinnloser Lärm? Die Feuerwerke am 1. August und an Silvester erfreuen viele Leute, doch viele leiden darunter auch stark. Verbote sind allerdings nicht so einfach.

An den Böllern spalten sich die Meinungen. Bild: Nana do Carmo

Wieder mal so richtig Dampf ablassen und es krachen lassen: Für viele Menschen gehört das Abbrennen von Feuerwerken am 1. August und an Silvester einfach dazu. Das Böllern ist für sie Brauch. Unter der hohen Lärmbelastung leiden allerdings auch viele. Sind die Feuerwerke erloschen und der Krach verklungen, füllen Leserbriefe mit Klagen und Beschwerden die Zeitungen. Klar ist: Die Feuerwerke belasten einen Teil der Bevölkerung in einem für sie unerträglichen Masse.

In einigen Gemeinden versucht man nun, dem Übel Herr zu werden. So verbietet die Stadt Liestal mit dem revidierten Polizeireglement seit dem 1. Oktober 2021 das Abbrennen von Feuerwerken und Knallkörpern jeder Art, und zwar auch an Silvester. Die einzige Ausnahme bleibt der 1. August. So weit wie Liestal ist bisher aber keine Gemeinde in der Region gegangen.

Womöglich Kompromiss in Hochwald

Die Gemeindeversammlung in Hochwald erklärte im vergangenen Jahr einen Antrag auf ein Verbot am 1. August und Silvester als erheblich. Der Gemeinderat wird Massnahmen präsentieren, um das Zünden einzuschränken. Der Gemeindepräsident Georg Schwabegger sagt allerdings:

«Ein totales flächendeckendes Verbot, das auch den 1. August und Silvester betrifft, ist schwer umsetzbar»

Ein gangbarer Weg könnte sein, das Zünden an diesen beiden Tagen nur noch an gewissen Plätzen zuzulassen.

Totale Verbote für unbewilligte Feuerwerke erweisen sich nämlich als schwierig, wie das Beispiel Birsfelden zeigt. Dort lehnte es die Gemeindeversammlung im Frühling 2021 knapp ab, ein generelles Feuerwerksverbot einzuführen. Der Gemeinderat hatte dagegen plädiert. Er argumentierte, mit dem 1. August und Silvester seien bloss zwei Tage im Jahr betroffen, damit bleibe die Belastung für Menschen und Tiere zumutbar.

Bundesgericht wertet Tradition hoch

Vor allem verwies der Gemeinderat in Birsfelden auf ein Urteil des Bundesgerichts aus dem Jahr 2015. Das oberste Gericht erklärte aufgrund einer Beschwerde in Will SG, dass ein Totalverbot schwer umsetzbar sei. Feuerwerke an gewissen Tagen könnten als lokaler Brauch und «schutzwürdige Tradition» gelten, sofern ein «öffentliches Interesse» und ein «ausgewiesenes Bedürfnis in Teilen der Bevölkerung» bestehe. Die Interessensabwägung zwischen jenen Bedürfnissen und den Ruhebedürfnissen lärmgeplagter Leute liege im «Beurteilungsspielraum der örtlichen Behörden».

Aufgrund dieses Urteils war der Birsfelder Gemeinderat der Meinung, der Baselbieter Regierungsrat werde ein Gemeindereglement mit einem Feuerwerksverbot nicht genehmigen – eine Befürchtung, die sich allerdings im Fall von Liestal nicht bewahrheitet hat. Sicher ist: Die Böllerfrage wird die Gemeinden noch lange beschäftigen.