Feuerwerk Trotz Verbot der Stadt: In Liestal wurden an Silvester viele Böller gezündet Seit 2021 ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der Baselbieter Kantonshauptstadt untersagt. Daran haben sich am vergangenen Wochenende einige nicht gehalten.

In Liestal ist es seit Oktober 2021 verboten, Feuerwerk zu zünden. Davon liessen sich einige Einwohnende aber nicht abhalten. Bild: Richard Greuter

Die Silvesternacht hätte in Liestal ruhig ausfallen müssen. Das Polizeireglement der Stadt untersagt seit dem 1. Oktober 2021 das Abbrennen von Knallkörpern und Feuerwerken jeder Art. Insbesondere fürsorglichen Hundehalterinnen und Hundehaltern dürfte aber aufgefallen sein, dass das Verbot am vergangenen Wochenende oft nicht eingehalten wurde. Es wurde sogar noch mehr Feuerwerk gezündet als in vergangenen Jahren.

Wer in Liestal unbewilligt Böller steigen lässt, riskiert eine Ordnungsbusse. «Es gingen neun Anzeigen ein und sechs Verstösse konnten festgestellt werden. Die fehlbaren Personen wurden geahndet», sagt René Frei, Bereichsleiter für Sicherheit und Soziales bei der Stadt Liestal. Dies war aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Laut Frei zeige sich, dass das Verbot noch breiter hätte kommuniziert werden müssen. Für eine ausreichende Kontrolle sei viel mehr patrouillierendes Personal nötig.

Man werde in Zukunft sicher noch mehr auf eine bessere Prävention setzen und versuchen, die Bevölkerung im Vorfeld mit Plakaten an geeigneten Standorten genügend zu informieren, sagt René Frei. Ob diese Massnahmen rechtswidriges Zünden von Feuerwerken und Knallkörpern in Zukunft mindern und dadurch sowohl Haustiere als auch die Umwelt besser schonen können, wird sich zeigen.