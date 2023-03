FIGURENTHEATER Liestaler Puppenpaar präsentiert seinen hölzernen Schatz: Die geschnitzten Figuren der Tokkel-Bühne kommen bald ins Museum Das Atelier von Silvia und Christoph Bosshard-Zimmermann gleicht einer Märchenwelt. Die Figuren des Schauspielerehepaars, das jahrelang als «Tokkel-Bühne» auftrat, sind vom 10. bis 18. Juni 2023 in einer Ausstellung in Basel zu sehen.

8 Bilder 8 Bilder 40 Jahre lang waren Silvia und Christoph Bosshard-Zimmermann mit ihrem Puppentheater in der Schweiz, in Deutschland und Italien unterwegs. Bilder: Nicole Nars-Zimmer

Strahlend steht das Künstlerehepaar unter dem knorrigen Baum, der den Eingang ihres Häuschens an der Liestaler Rosenstrasse überwächst, und bittet herein: Silvia und Christoph Bosshard-Zimmermann gewähren Einblick in ihr grosses Lebenswerk.

Im Atelier hinten im Haus taucht man in eine Märchenwelt ein. Hunderte von Augen blicken einen an: Sie gehören fantasievollen Gestalten und Kreaturen. Grosse und kleine, dünne und dicke, lustige sowie furchteinflössende Figuren füllen den Raum und hauchen ihm Leben ein.

Ein Leben lang unterwegs

Mit dem Figurentheater Tokkel-Bühne traten die beiden in der ganzen Schweiz wie auch in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien auf. «‹Tokkel› steht für ‹Figur›, wie beim Töggeli-Kasten», erklärt Christoph Bosshard. In der Region sind sie wegen des Kaspertheaters auf dem Petersplatz, das sie an der Herbstmesse vor fünf Jahren zum letzten Mal aufführten, vielen ein Begriff. «Manche erkennen uns auf der Strasse», sagt der 74-Jährige. «‹Sie, Sie sind doch der Kasper?›, hören wir oft.»

Bis 2017 waren sie über 40 Jahre vom Frühling bis zur Basler Herbstmesse mit ihrem Zelt unterwegs. Mit selbst verfassten Stücken, Geschichten der Brüder Grimm wie dem plattdeutschen Märchen «Von dem Fischer und syner Fru» und Theaterstücken wie dem «Gaukler Pamphalon» von Leskow erfreuten sie Jung und Alt.

Requisitorin und Organisatorin: Silvia Bosshard-Zimmermann Bild: Nicole Nars-Zimmer

Woche der offenen Tür in Liestal

Kinderherzen aufspringen liess wohl am meisten Kasper. Im Atelier steht er zuvorderst, mit vielsagender Patina, roter Mütze und blauen Augen. Wie alle Figuren wurde er sauber hergerichtet für die bevorstehende Ausstellung in Basel vom 10. bis 18. Juni.

Danach wird die Sammlung aufgelöst und viele Figuren erhalten im Figurentheater-Museum in Fribourg ihr neues Zuhause. Nicht so der Kasper: «Den kriegt unsere Tochter», erklärt Silva Bosshard-Zimmermann. Es sei emotional nicht einfach, sich von den Figuren zu trennen, finden beide. Ihre Liebe zu den Gestalten und Geschichten dahinter ist spürbar.

Für das Foto posieren sie mit Figuren aus Molières «Arzt wider Willen». Die junge Lucinde, die aus Liebeskummer und Trotz vor ihrem Vater ihre Stummheit vortäuscht, und der Trunkenbold Sganarelle, der ihr wieder zur Sprache verhelfen soll, erwachen in den Händen ihrer Schöpfer, als könnten sie nicht anders, automatisch zum Leben.

Puppenbauer und Kasperli-Stimme: Christoph Bosshard-Zimmermann Bild: Nicole Nars-Zimmer

Figuren schnitzen mit Liebe fürs Detail

Im Winterhalbjahr studierten sie jeweils neue Stücke ein, sie plante die Reisen und er schnitzte. «Hinter einer Figur steht etwa eine Woche Arbeit», sagt Christoph Bosshard. Die meisten sind aus Lindenholz, manche auch aus Thuja. «Das Holz ist weich und man kann die Konturen bis ins Detail ausschaben.»

Seine ersten Puppen waren gross und möglichst realistisch. «Mit der Zeit schuf ich sie kleiner und filigraner und begab mich mehr und mehr in die Abstraktion.» Am schwierigsten sei es, den perfekten Gesichtszug zu schnitzen. Er muss sowohl den Charakter der Figur zeigen als auch genug Freiraum für zusätzliche Emotionen erlauben. «Ein geschnitztes Grinsen kann auch der beste Spieler nicht in ein Weinen verwandeln», meint Bosshard.

Die Nähe zum Publikum macht’s aus

Stabpuppen werden beim Spielen über dem Kopf gehalten und deren Gliedmassen mit festen Stäben geführt. Handpuppen hingegen bestehen nur aus Kopf und Kleidern und ihre Gestik wird durch die wirkliche Hand der Schauspieler, die in den Stoff hineinschlüpft, verkörpert. Christoph Bosshard fertigte beide Arten an.

Anders als mit Marionetten, die von oben an Fäden geführt werden, könne man mit diesen Figurentypen agiler und realistischer spielen und sei näher am Publikum, um auf dessen Stimmung zu reagieren. «Am meisten herausholen lässt sich aber mit der Stimme», sind sich beide einig.

Dazu blieb ihnen ein Auftritt im italienischen Vicenza in Erinnerung, erzählt die Puppenspielerin, wo wider Erwarten mehrere Hundert Menschen erschienen. «Es war unglaublich beeindruckend. Wir mussten uns sehr anstrengen beim Sprechen und Spielen». Gleichzeitig seien ihre Freunde daneben gekauert, um ihnen notfalls den Text auf Italienisch soufflieren zu können.