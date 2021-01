Rund zehn Baselbieter Gemeinden sind seit vielen Jahren konstant Geber im kantonalen Finanzausgleich. Nochmals knapp so viele wechseln je nach Steuererträgen von Jahr zu Jahr vom Geber- ins Empfängerlager und zurück. Um zu eruieren, wer über den Ressourcenausgleich wie viel bezahlt oder erhält, wird ein fiktiver, überall gleicher Steuersatz auf alle Gemeinden angewendet. Gemäss den Berechnungen fürs Jahr 2020 fliessen so 66 Millionen Franken von steuerstarken in strukturschwache Gemeinden. Der allergrösste Teil der umverteilten Summe stammt aus dem Bezirk Arlesheim, während das Oberbaselbiet hauptsächlich profitiert. Die Gebergemeinden repräsentieren rund 40 Prozent der Baselbieter Bevölkerung,

Zur IG Finanzausgleich gehören bisher Allschwil, Arlesheim, Binningen, Muttenz, Reinach und Schönenbuch. Markus Eigenmann hofft, dass alle Gebergemeinden mitmachen werden.