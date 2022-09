Finanzen im Lot? Jahresrechnungen 2021: So geht es den 86 Baselbieter Gemeinden Der Kanton Baselland präsentierte am Mittwochnachmittag eine Übersicht der Jahresrechnungen aller Gemeinden. Über alle Einwohnergemeinden gesehen resultierte ein Gewinn von 1,4 Millionen Franken. Doch es gibt auch Sorgenkinder.

55 Baselbieter Einwohnergemeinden konnten die Jahresrechnung 2021 mit einem Gewinn abschliessen. Christian Beutler / KEYSTONE

Der Jahresabschluss 2020 der Baselbieter Gemeinden war besser als zu Beginn der Pandemie befürchtet. Das Fazit zum Jahr 2021 fällt ähnlich aus. So hätte der Gewinn ohne finanzpolitische Steuerung, wie Einlagen in Vorfinanzierungen und Reserven, 41 Millionen betragen. Schwarz auf weiss sind es 1,4 Millionen Franken Gewinn über alle 86 Baselbieter Einwohnergemeinden. Dies hielt Finanzdirektor Anton Lauber an der Medienkonferenz vom Mittwochnachmittag fest. In der dazugehörigen Mitteilung heisst das Fazit kurz und knapp: «Die Finanzen sind im Lot.»

53 Baselbieter Gemeinden konnten ihre Jahresrechnung mit einem Gewinn abschliessen, sechs mit einem ausgeglichenen Ergebnis und 27 mit einem Defizit. Böckten, Nusshof und Waldenburg verzeichneten im Jahr 2021 einen Bilanzfehlbetrag, also durch Eigenkapital nicht abgedeckte Aufwandüberschüsse der Erfolgsrechnung. In allen anderen Gemeinden gab es einen Bilanzüberschuss.

Die Bilanzüberschüsse und -fehlbeträge aller Gemeinden ergeben ein Plus von 555 Millionen Franken. Nimmt man noch die Vorfinanzierungen von 391 Millionen Franken und die finanzpolitischen Reserven von 121 Millionen Franken hinzu, ergibt sich laut dem Kanton ein «eigentliches» Eigenkapital von 1066 Millionen Franken.

Kosten in der Sozialhilfe nicht gestiegen

Der Kanton begründet das durchaus positive Ergebnis einerseits mit dem nicht so starken Rückgang der Steuererträge und andererseits damit, dass die Gemeinden keine wesentlichen Mehrkosten infolge der Pandemie tragen mussten. Wichtig ist aber, dass der Mehr- und Minderaufwand infolge von Corona nicht klar messbar ist: «In welchem Umfang der Mehr- und Minderaufwand auf Corona zurückzuführen ist, lässt sich nicht genau sagen», heisst es von Seiten des Kantons. Die Mehraufwände seien in verschiedenen Bereichen angefallen und somit nicht als solche verbucht worden.

Den Massnahmen des Kantons und des Bundes im Rahmen der Coronapandemie sei ausserdem zu verdanken, dass die Kosten in der Sozialhilfe nicht gestiegen, sondern gesunken seien. Die Steuererträge seien 2021 mit 885 Millionen Franken zudem so hoch ausgefallen wie noch nie.