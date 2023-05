Finanzen «Sehr schwierige Lage»: Birsfelden schreibt erneut ein Millionen-Defizit Zwei Millionen Franken beträgt das Minus in der Rechnung 2022 in Birsfelden. Die ohnehin nicht auf Rosen gebettete Gemeinde beklagt das Nein zur Zentrumsplanung und die deswegen fehlenden ausserordentlichen Einnahmen.

Die vom Volk abgelehnte Zentrumsplanung (Visualisierung aus dem Jahr 2018) reisst nun auch ein Loch in die Kasse der Gemeinde. Bild: Nightnurse Images Gmbh

Die Gemeinde Birsfelden schliesst das Jahr 2022 mit einem Verlust von 2 Millionen Franken ab. Gegenüber dem Budget bedeutet dies eine massive Verschlechterung um rund 20 Millionen. Grund dafür ist das vom Volk abgelehnte Zentrumsprojekt, das der Gemeinde 22,7 Millionen an Aufwertungsgewinnen eingebracht hätte.

44 Millionen Franken Schulden

Laut der Mitteilung der Gemeinde belasten zudem Kostensteigerungen in der Gesundheit oder der familienergänzenden Kinderbetreuung die Erfolgsrechnung. Birsfelden beklagt ein strukturelles Defizit, was bedeutet, dass die Gemeinde die laufenden Ausgaben in der Regel nicht über die ordentlichen Einnahmen zu finanzieren vermag. Wegen der regen Investitionstätigkeit stiegen zudem die Schulden auf 44 Millionen Franken, ein hoher Wert für die 10'000-Einwohner-Gemeinde.

Insgesamt sei die finanzielle Lage Birsfeldens «sehr schwierig». Dem Gemeinderat sei es daher eine dringendes Anliegen, die Bevölkerung auf die Bedeutung von zusätzlichen, ausserordentlichen Einnahmen durch die Arealentwicklung aufmerksam zu machen. Ohne solche Einnahmen werde Birsfelden das strukturelle Defizit nicht bereinigen können.