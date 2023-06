Finanzen Über 75 Millionen Franken für den Baselbieter Finanzausgleich Die 21 reichsten Gemeinden im Kanton Baselland bezahlen insgesamt 75,3 Millionen in den Finanzausgleich. Die Restlichen 65 Gemeinden beziehen 65,4 Millionen Franken. Die restlichen 9,9 Millionen Franken werden in den Ausgleichsfond bezahlt.

Der Finanzausgleich im Kanton Baselland verteilt diese Jahr 75 Millionen Franken zwischen den Gemeinden um. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Im Kanton Baselland herrschen bezüglich der finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Gemeinden grosse Unterschiede. Um dieses Ungleichgewicht zu korrigieren, kennt der Landkanton den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden, analog zum Ausgleich auf Bundesebene zwischen den Kantonen. Die Baselbieter Regierung legte am Dienstag die Zahlen und Daten für das Jahr 2023 vor.

Da die Gemeinden 2022 gute Steuererträge erzielt haben, ist das Ausgleichsniveau um zehn Franken gestiegen. Konkret heisst das, dass Gemeinden, in denen die Steuerkraft pro Einwohner über 2670 Franken liegt, zu den Gebergemeinden gehören. Gemeinden, die unter diesem Schwellenwert liegen, gehören zu den Empfängergemeinden. Die Steuerkraft entspricht dem fiktiven Steuerertrag einer Gemeinde, wenn alle Gemeinden den gleichen Steuerfuss hätten. Mit der Steuerkraft wird gerechnet, damit die Gemeinden den Finanzausgleich nicht mit ihrem Steuerfuss beeinflussen können.

Reicher Speckgürtel, armes Oberbaselbiet

Insgesamt zahlen 21 Gemeinden 75,3 Millionen Franken in den Finanzausgleich ein. 65 Nehmergemeinden erhalten 65,4 Millionen Franken. Die restlichen 9,9 Millionen gehen in den Ausgleichsfond. Die Geber- und Nehmergemeinden sind ungleichmässig über den Kanton verteilt. Die grösseren Gemeinden im Unterbaselbiet sind in den meisten Fällen Geber. In den ländlichen Regionen im Oberbaselbiet und im Laufental sind die allermeisten Gemeinden Nehmer.

Neben dem Ressourcenausgleich kompensiert der Kanton Lasten, welche gewisse Gemeinden schwerer treffen als andere. Gemeinden, die hohe Ausgaben bei der Bildung und im Sozialwesen haben, profitieren davon, wie auch Gemeinden, welche wenig Siedlungsflächen besitzen. Insgesamt fliessen 22,7 Millionen Franken in die Lastenabgeltung. (anm)