Finanzen Überschüsse ohne Ende: Baselland sieht im Budget 2023 und in den folgenden Jahren schwarze Zahlen vor Am Mittwoch zeigt der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber auf, wie sich die finanziellen Aussichten des Landkantons präsentieren. Neben Überschüssen in den kommenden Jahren sieht offenbar auch das laufende Jahr 2022 besser aus als erwartet: Statt einer schwarzen Null wird nun ein Gewinn von 96 Millionen Franken erwartet.

Das zentrale Steuerungsinstrument besteht aus dem Budgetjahr und den drei darauffolgenden Finanzplanjahren. Kenneth Nars

Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber plant für 2023 mit schwarzen Zahlen: In der Erfolgsrechnung des Landkantons ist im kommenden Jahr ein Überschuss von 26 Millionen Franken vorgesehen. In diesem Ergebnis enthalten ist auch die jährliche Tranche von 55,5 Millionen Franken zur Abtragung des Bilanzfehlbetrags im Zusammenhang mit der Sanierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK). Operativ liegt der Gewinn demnach gar bei rund 81 Millionen Franken.

Das Budget des laufenden Jahres präsentiert sich - ebenfalls nach Abzug des erwähnten Betrags für die Pensionskasse - ausgeglichen. Die aktuelle Erwartungsrechnung für 2022 sieht gar einen Überschuss von 96 Millionen Franken vor. Die Rechnung dürfte also wie im Nachbarkanton Basel-Stadt weit besser ausfallen als das Budget, wenn auch nicht im selben Ausmass.

Finanzielles Polster ist da

Im vergangenen Jahr 2021 hat Baselland einen Gewinn von 83 Millionen Franken ausgewiesen. In den Finanzplanjahren 2024 bis 2026 sind ebenfalls Überschüsse vorgesehen, 40 Millionen im 2024, 81 Millionen 2025 und 112 Millionen im Jahr 2026. Mit anderen Worten: Die finanzielle Situation des Landkantons präsentiert sich sehr solide, ein Polster ist da.

Gemäss den Vorgaben der Schuldenbremse muss der Baselbieter Staatshaushalt innerhalb von acht Jahren ausgeglichen sein. Aktuell verfügt der Kanton mit den Rechnungen 2019 bis 2021 und den positiven Aussichten in den kommenden Jahren bis 2026 über eine Reserve von 383 Millionen Franken.

Ebenfalls ist der Kanton beim Abtrag des Bilanzfehlbetrags zur BLPK-Sanierung fünfeinhalb Jahre im Vorsprung. Das ergibt eine weitere Reserve für möglicherweise schwierige Zeiten von rund 305 Millionen. Auch beim Eigenkapital steht der Kanton mit einem Wert von 769 Millionen per 2023 mittlerweile gut da.

Nach Genf hat Baselland die höchsten Schulden

Ein Wermutstropfen bleibt die hohe Schuldenlast: Baselland ist mit einer Netto-Verschuldung von 9200 Franken pro Kopf nach Genf der am stärksten verschuldete Kanton. Dies wird sich in absehbarer Zeit nicht grundlegend verändern: Da in den kommenden Jahren hohe Investitionen vorgesehen sind, die nicht vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können, werden die Schulden weiter - moderat -ansteigen.