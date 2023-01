Finanzhaushalt «Keine Panik» wegen ausbleibenden Nationalbank-Geldern: Die beiden Basel geben sich gefasst Die fetten Jahre sind vorbei: Baselland und Basel-Stadt müssen ohne die millionenhohen Ausschüttungen aus Bern auskommen. Was das für die beiden Basel bedeutet.

Der Rekordverlust der Schweizerischen Nationalbank hat auch für die Kantone einschneidende Auswirkungen. Bild: Keystone

Unerwartet kam die Nachricht am Montagmorgen nicht: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird im Jahr 2023 keinen Gewinn an die Kantone ausschütten können. Für die beiden Basel bedeutet die Botschaft gleichwohl Ausfälle im zweistelligen Millionenbereich. Der grosszügige Zustupf aus Bern kam den beiden Basel in den letzten Jahren gelegen und war mehr als ein Amuse-Bouche.

Das zeigt sich nur schon daran, dass der Kanton Baselland ohne die Ausschüttung der SNB den für 2023 budgetierten Gewinn von 26 Millionen nicht erreichen wird. Denn trotz schlechtem Halbjahresergebnis der SNB im 2022 hielten der Kanton Baselland – und auch Basel-Stadt – an ihrer Strategie fest und budgetierten im Frühherbst eine mittlere Gewinnausschüttung. Basel-Stadt ging somit von einem Zustupf von 45, Baselland von 67,5 Millionen Franken aus. Ohne diese Millionen droht im Baselbiet ein Verlust.

Das Geld fehlt nicht in der Kasse

«Deswegen bricht bei uns keine Panik aus», sagt Laurent Métraux, Baselbieter Finanzverwalter. Die Kantonsfinanzen seien nicht strukturell von der Gewinnausschüttung abhängig. Auch Regierungsrat Anton Lauber wiederholte in der Vergangenheit immer wieder, die SNB-Millionen würden nie für konkrete Projekte oder zur Finanzierung von zusätzlichen Staatsaufgaben eingesetzt. In der Vergangenheit benutzte der Kanton Baselland die Gelder etwa, um die Kosten der Coronapandemie zu bewältigen. Die SNB-Ausschüttungen verschafften Baselland in den letzten Jahren aber auch Luft und ermöglichten es dem Kanton, die Verschuldung zu reduzieren.

Ähnlich praktizierte auch der Stadtkanton den Umgang mit den SNB-Millionen. Sie wurden nie für einen bestimmten Zweck eingesetzt. Fällt die Ausschüttung höher oder tiefer aus als erwartet, so verbessert oder verschlechtert dies das Ergebnis des Kantons, wie David Weber, Kommunikationsbeauftragter beim Finanzdepartement Basel-Stadt, sagt. Für das kommende Jahr ist er nicht beunruhigt. «Bei einem Gesamthaushalt von rund 4,5 Milliarden Franken hat die Ausschüttung keinen signifikanten Einfluss», sagt er.

Vorsichtige Strategie und gleichwohl optimistisch

Was die Zukunft betrifft, sind alle Szenarien möglich. Baselland rechnet im mittelfristigen Finanzplan jeweils mit vorsichtigen Ausschüttungen, weil eine Einschätzung schwierig ist. Auch in den vorausgehenden Jahren 2021 und 2022 rechneten die beiden Basel konservativ mit einer mittleren Ausschüttung, obwohl sich jeweils abzeichnete, dass die SNB den Höchstbetrag von 6 Milliarden an die Kantone auszahlen wird.

Auch David Weber vom Finanzdepartement Basel-Stadt sagt: «Im Moment gibt es keinen Anlass, an der bisherigen Praxis etwas zu ändern.» Eine Strategieänderung wäre nur bei einer längerfristigen Entwicklung mit negativen Ergebnissen der Nationalbank angezeigt, so Weber. Beim Budget 2024 werde die Situation von neuem analysiert.

Klar ist: Damit die Kantone im Jahr 2024 wieder in den Genuss der SNB-Ausschüttung kommen, muss die Nationalbank im aktuellen Jahr wieder einen saftigen Gewinn verbuchen. Die letzten Jahre haben gezeigt, wie rasch das Pendel umschlagen kann.