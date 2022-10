Flucht in die Schweiz Allschwil stellt weitere Plätze für Asylsuchende zur Verfügung Weil die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz weiterhin hoch ist, suchen Bund, Kantone und Gemeinden laufend neue Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete. Allschwil stellt nun seine Zivilschutzanlage zur Verfügung.

Maximal 100 Asylsuchende sollen in der Allschwiler Zivilschutzanlage Hagmatten Platz finden. Symbolbild: Alex Spichale

Die Zahl der Asylsuchenden in der Schweiz ist weiterhin hoch, die Unterbringungskapazitäten des Staatssekretariats für Migration (SEM) seien «stark ausgelastet», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Allschwil. Die Aufnahmesituation in den Baselbieter Gemeinden ist bereits jetzt angespannt. Gemeinsam mit der Gemeinde Allschwil und dem Kanton Baselland, stellt der Bund ab dem 17. Oktober – als Kapazitätserweiterung des Bundesasylzentrums Basel – temporär weitere Plätze für Asylsuchende zur Verfügung.

In der unterirdischen Zivilschutzanlage Hagmatten beim Werkhof in Allschwil sollen, voraussichtlich bis Ende Januar 2023, maximal 100 Asylsuchende Platz finden. Ausserdem stellt die Gemeinde Allschwil «einen kleinen Teil des Werkhofareals» zur Verfügung. Betrieben wird die Anlage während dieser Zeit von der Asylregion Nordwestschweiz des SEM. Für die Betreuung und Sicherheit vor Ort sind der Dienstleister ORS und die Securitas zuständig.