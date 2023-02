Flüchtlingswelle Truppenunterkunft in Aesch bietet 120 zusätzliche Plätze für Asylsuchende Der Bund nutzt ab Montag die Truppenunterkunft ALST bei der Sportanlage Löhrenacker in Aesch als Asylunterkunft. Im Jahr 2015 hatte die Gemeinde Aesch mit der Unterbringung von Flüchtlingen gute Erfahrungen gemacht.

Damit es nicht zu eng wird, lässt das Staatssekretariat für Migration maximal 120 Asylsuchende in die Unterkunft in Aesch. Kenneth Nars

Alles musste in den vergangenen Tagen schnell gehen. Am Freitagmorgen lieferte ein Transporter die wichtigsten Materialien an. Bis am Montag die ersten 40 Asylsuchenden in Aesch ankommen, wird die Truppenunterkunft ALST des Schweizer Militärs eingerichtet. Eine funktionierende medizinische Versorgung, warmes Essen und angezogene Liegeplätze seien unmittelbar nach Ankunft für die Asylsuchenden jeweils das Wichtigste, erklärte Reto Kormann, Mediensprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM), bei einer Besichtigung am Freitag vor Ort in Aesch.

Insgesamt 180 Plätze bietet die ALST beim Löhrenacker für Militärangehörige. Das SEM lässt aber maximal 120 Asylsuchende zu, damit es im Untergrund der Sportanlage nicht zu eng wird. Bereits 2015 während der letzten grossen Flüchtlingswelle bot die Gemeinde Aesch Hand für die Unterbringung von Schutzsuchenden. Im Gegensatz zu damals werden dieses Mal aber keine Familien, sondern alleinreisende Personen untergebracht.

Dank der kürzlich vorgenommenen Renovation ist die Unterkunft bezüglich der sanitären Anlagen, der Lüftung, eines neuen Trockenraums und der neuen Küche, in der das von einem Cateringbetrieb angelieferte Essen aufbereitet wird, bestens eingerichtet, lobt Edna Baumgartner Guggisberg, die in der Asylregion Nordwestschweiz für das SEM für die Objekte verantwortlich ist. Die ALST in Aesch sei eine der schönsten Anlagen, die sie kenne.

Die Asylsuchenden leben einer Truppenunterkunft des Schweizer Militärs bei der Sporthalle Löhrenacker. Kenneth Nars / BLZ

Asylsuchende zum Sport animieren

In der Unterkunft in Aesch stehen mehrere voneinander getrennte Räume mit jeweils 12 bis 36 Schlafplätzen zur Verfügung. Ideal sei, so Edna Baumgartner Guggisberg, dass die Asylsuchenden wie bereits 2015 die Infrastruktur des Löhrenackers mit Mehrzweckhalle und Fussballplätzen nutzen können, währenddem diese nicht belegt sind. Gegessen wird im gemeinsamen Aufenthaltsraum, in dem die Firma ORS wie bereits vor sieben Jahren Betreuungsprogramme organisieren wird.

Die Gemeinde Aesch habe 2015 mit der Unterbringung von Flüchtlingen gute Erfahrungen gemacht, berichtet die für das Ressort Soziales und damit für das Asylwesen zuständige Gemeinderätin Monika Fanti (Die Mitte). Auch die Bevölkerung habe die Situation positiv aufgenommen. Wie viele Asylsuchende dann auch tatsächlich nach Aesch kommen werden, sei zum jetzigen Zeitpunkt aber ungewiss, sagt Edna Baumgartner Guggisberg.

Die Asylzahlen werden weiter steigen

Die Gemeinde Aesch stellt vorerst bis Ende Jahr die Unterkunft zur Verfügung. Gemäss Prognosen und Erfahrungen werden die Asylzahlen im Frühling wieder ansteigen, ist Marco Ramseier, Asylkoordinator des Kantons Baselland, überzeugt. «Die Fluchtbewegungen sind sehr wetter- und vor allem temperaturabhängig.» Die Asylsuchenden verbleiben für gewöhnlich während 140 Tagen in den Bundesasylzentren und werden danach auf die Kantone verteilt.

Die Aescher Gemeinderätin Monika Fanti sowie Edna Baumgartner Guggisberg, Debra Rennard und Beatrice-Anna Schiffer Bah (alle vom Staatssekretariat für Migration) stellten die Asylunterkunft vor. Kenneth Nars

Die Asylsuchenden dürfen die Unterkunft verlassen und ihre Freizeit selber gestalten. «Wir sind kein Gefängnis», stellt Edna Baumgartner Guggisberg klar und verweist zugleich auf die Pflichten der Flüchtlinge, ihre Betten sauber zu halten und auch im Betrieb mitzuhelfen. Am Eingang kontrollieren Securitas-Mitarbeitende, wer die Anlage verlässt und wer hineinkommt. Sämtliche Flüchtlinge können sich bei der «Boutique» des SEM mit dem Nötigsten – allen voran warmen Kleidern – kostenlos eindecken. Dafür ist das SEM auf Spenden angewiesen. Speziell gefragt seien aktuell warme Kleider für Männer. Diese können beim Bundesasylzentrum Bässlergut und aktuell auch bei der ALST in Aesch abgegeben werden.