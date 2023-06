Flugtage Bericht zu Flugzeugabsturz in Dittingen: Piloten hatten nötige Ausbildung nicht Beim Absturz zweier Formationsflugzeuge an den Flugtagen Dittingen wurde 2015 ein Pilot getötet. Der Schock sass tief im Laufental – die Flugzeuge stürzten mitten ins Dorf. Nun veröffentlicht der Bund seinen Bericht.

Eines der beiden Flugzeuge landete im Garten eines Dittinger Einfamilienhauses. Der Pilot dieses Flugzeugs überlebte. Bild: zvg/BLZ

Fast acht Jahre nach dem tödlichen Flugunfall vom 23. August 2015 hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) am Mittwoch ihren Schlussbericht veröffentlicht. Der Befund: Mangelndes Sicherheitsbewusstsein, aber auch fehlende Erfahrung und Qualifikation haben zum Unfall geführt.

Die beiden in die Kollision in der Luft involvierten Piloten der süddeutschen Kunstfluggruppe «Grasshoppers» erfüllten die Voraussetzung zur Teilnahme an einer öffentlichen Flugveranstaltung gemäss Auflagen des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) nicht. Laut Bericht verfügte keiner der drei Piloten über eine Ausbildung zum Formationsflug. Ihre Flugerfahrung habe nur rund 300 Stunden betragen und sie verfügten beide weder über eine Berufspilotenlizenz noch über einen Fluglehrerausweis.

Nach Unfall war die Zukunft der Flugtage lange Zeit unklar

Die beiden Leichtmotorflugzeuge kollidierten während der Flugtage im Laufentaler Dorf Dittingen 2015 am Sonntagmorgen während eines Formationsflugs. Beide beteiligten Flugzeuge stürzten in der Folge ab. Während ein Pilot seine Maschine mit dem Notschirm zu Boden brachte und dabei nur leicht verletzt wurde, endete der Crash für den anderen Piloten tödlich. Er erlitt bereits schwere Verletzungen durch den Propeller der Maschine seines Kollegen, der in seine Kabine eindrang.

Beide Maschinen stürzten im Dorfkern von Dittingen ab. Jene des getöteten Piloten krachte auf die Strasse und einen Holzschopf. Die andere landete 200 Meter weiter am Fallschirm im Garten eines Hauses. Wie durch ein Wunder kamen keine weiteren Menschen zu Schaden. Die Flugtage wurden in der Folge sofort abgebrochen.

Das Flugzeug des verstorbenen Piloten krachte mitten im Dorf in einen Holzschopf, was der Bevölkerung einen weiteren Schrecken einjagte. Bild: zvg

Nach dem tödlichen Flugunfall war im Laufentaler Dorf lange unklar, ob die traditionellen Flugtage – es sind die grössten im Baselbiet mit jeweils vielen tausend Zuschauenden – wieder stattfinden würden. Nach längeren Diskussionen im Organisationskomitee und im Dorf wurde die grundsätzlich im Zweijahresturnus stattfindende Flugshow 2018 wieder durchgeführt. Gemäss dem Schlussbericht des Sust trifft denn auch die Organisatoren der Flugtage keine direkte Verantwortung für den fatalen Unfall.

Beim Bazl selbst wurden die Regeln für Formationsflüge bereits 2016 verschärft. Auch hatte das Bundesamt nach dem Dittinger Unfall eine Risikobeurteilung für alle Organisatoren von Flugveranstaltungen in der Schweiz eingeführt, die nun auch Drittrisiken wie besiedelte Gebiete, Strassen und Eisenbahnen beinhaltet. (haj)