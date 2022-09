Förderung Regierungsrat will Orchester-Musik mit 10 Millionen weiterhin unterstützen Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat beantragt, die Rahmenausgabenbewilligung zugunsten der Programm- und Strukturförderung Orchester im Umfang von rund 10 Millionen Franken für die Jahre 2023 bis 2027 zu bewilligen.

Basel Sinfonietta mit Begleitung am Offbeat Jazz Festival. Roland Schmid

Seit 2016 ist das neue Modell zur Orchesterförderung in Kraft. Es zeige gemäss Regierungsrat nach sechs Jahren Laufzeit gute Ergebnisse. Die Ziele, mehr Sicherheit und bessere Rahmenbedingungen für das Musikschaffen in der Region zu schaffen, seien erreicht worden. Darunter fallen auch die Löhne der Musikerinnen und Musiker. Aufgrund dieser Erfolge soll der Grosse Rat die Gelder zur weiteren Finanzierung bewilligen. Es handelt sich dabei um 10’097’024 Franken für die Jahre 2023 bis 2027. Das beantragt der Regierungsrat in seiner Sitzung vom Dienstag.