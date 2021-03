Freisprüche verlangt Betrunkene 64-Jährige musste sich nackt einer Analkontrolle unterwerfen: Drei Polizisten wegen Amtsmissbrauch vor Gericht Der Anruf bei der Kantonspolizei ging kurz nach Mitternacht ein: Im März 2017 wählte ein Mann aus Basel den Notruf, er habe Streit mit seiner Freundin und sie habe ihn körperlich angegriffen.

Symbolbild Pd / Neue Zuger Zeitung

Als die Patrouille in der Wohnung eintraf, sass die Frau mit einem Glas Rotwein auf dem Bett und wollte keine Anordnungen befolgen. So landete sie schliesslich spätnachts auf der Polizeiwache Kannenfeld, und zwei Polizistinnen zogen sie gegen ihren Willen aus. Dabei inspizierten sie auch Anus und Vagina auf versteckte Gegenstände, danach landete die Frau in der Ausnüchterungszelle und durfte am nächsten Tag wieder nach Hause.

Insbesondere den Blick in die Körperöffnungen empfand die Frau dabei als unnötige Erniedrigung. Sie zeigte die Polizisten unter anderem auch wegen Körperverletzung und Entführung an, diese Verfahren wurden von der Staatsanwaltschaft allerdings eingestellt, das Verfrachten der Frau in Handschellen auf den Posten sei rechtmässig gewesen.

Unverhältnismässige Leibesvisitation

Bei der umstrittenen «Leibesvisitation» hingegen zwang das Basler Appellationsgericht die Staatsanwaltschaft zuerst zu weiteren Ermittlungen. Nach einem zweiten Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft sowie einer darauffolgenden erneuten Beschwerde der betroffenen Frau entschied das Appellationsgericht schliesslich, dass die Vorwürfe gegen die Polizisten zwingend vom Strafgericht inhaltlich beurteilt werden müssen. «Die Beschwerdeführerin wurde mit Bluse und Unterhose bekleidet aus dem Bett geholt und hatte keine Gelegenheit, gefährliche Gegenstände in ihren Körperöffnungen zu verstecken, bevor sie mitgenommen wurde. Die anschliessend auf der Polizeiwache durchgeführte ‹Leibesvisitation› mit der Visionierung ihrer Körperöffnungen muss daher im Licht der Rechtsprechung als unverhältnismässig angesehen werden», schlussfolgerte das Appellationsgericht im April 2020.

«Dasselbe Appellationsgericht hätte meine Mandantin aber verurteilt, hätte sich die Frau in der Zelle etwas angetan», kritisierte Verteidiger Christian Von Wartburg am Montag im Gerichtssaal, er vertritt eine der angeklagten Polizistinnen.

Deren Kollegin verwies während der Befragung auf einen Fall, bei dem ein auffälliger Mann eine Rasierklinge im Mund versteckt hatte. Sie seien für die Leute im Polizeigewahrsam schliesslich verantwortlich, Leute könnten sich auch selbst gefährden. Opfervertreter Nicolas Roulet fand das Beispiel absurd und konterte später in seinem Plädoyer, man habe damals eine 64-jährige Frau direkt aus dem Bett geholt. «Kein vernünftiger Mensch hat eine Rasierklinge im Mund, wenn er am Rotweintrinken ist», so Roulet.

Nebst den zwei beteiligten Polizistinnen ist auch der vorgesetzte Wachtmeister wegen Amtsmissbrauchs angeklagt, weil er die «Kleider- und Effektenkontrolle» angeordnet hatte. Die Polizisten bestätigten am Montag auf Fragen der Gerichtspräsidentin, dass das Vorgehen mitsamt Ausziehen und Blick in die Körperöffnungen üblich sei, wenn jemand in die Zelle müsste.

Staatsanwältin verlangt Freisprüche

Umstritten ist in dem Fall auch, wie renitent sich die Frau damals gegenüber den Polizisten verhalten hat: Offenbar weicht das Protokoll jener Nacht vom sechs Monate später von den Polizisten erstellten Überweisungsschreiben massiv ab, gegen zwei der beteiligten Polizisten steht der Vorwurf der Urkundenfälschung im Raum.

Staatsanwältin Daniela Erbe sah allerdings auch am Montag keine ausreichenden Beweise für eine Verurteilung der drei Polizisten und verlangte daher Freisprüche. Das Gericht ist daran allerdings nicht gebunden, die Einzelrichterin kann Geldstrafen oder auch Freiheitsstrafen bis maximal zwölf Monate verhängen. Das Urteil fällt am Dienstag.