Freizeit Ein Dauerbrenner seit 40 Jahren: Der Ferienpass ist in der Region Basel beliebt wie eh und je Derzeit besuchen Tausende Kinder und Jugendliche die Veranstaltungen des Ferienpasses. Die Veranstalter stellen bei den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedoch Unterschiede zu früheren Zeiten fest.

Veranstaltungen mit Tieren gehören beim Ferienpass zu den beliebtesten Angeboten. Bild: Fotosmile/Oberbaselbieter Zeitung

Wenn die Kinder nach den Sommerferien in die Schule zurückkehren, werden viele von ihnen auch in diesem Jahr über Erlebnisse berichten, die ihnen der Ferienpass ermöglichte. Daran hat sich trotz der rund vier Jahrzehnte, die seit den Anfängen vergangen sind, kaum etwas geändert. Wie eine Umfrage bei den Verantwortlichen der Ferienpässe in beiden Basel zeigt, erfreut sich das Angebot gleichbleibender Bedeutung.

Ohne weit reisen und viel bezahlen zu müssen, sollen Kinder und Jugendliche Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche erhalten. Der Grundgedanke der Ferienpässe, die zu Beginn der 1980er-Jahre an mehreren Orten in der Region aus der Taufe gehoben wurden, gilt auch noch heute.

Sabine Carstens spricht von einer grossen Dankbarkeit der Familien und der Kinder, die sie spürt. Carstens ist bei der Abteilung Kind Jugend Familie des Jugendsozialwerks Blaues Kreuz Baselland für die beiden Ferienpässe X-Island und Laufental-Thierstein verantwortlich. Insgesamt unterstützen rund 60 Gemeinden die beiden Ferienpässe finanziell.

Selbst während Corona fand der Ferienpass statt

Beim Ferienpass Laufental-Thierstein, der bis vor einigen Jahren noch von einem Verein betrieben worden war, stehen im aktuellen Sommer rund 250 Veranstaltungen zur Verfügung. Das Angebot reicht von einem Cupcake-Workshop über den Bau eines Solar-Roboters bis zu einer Stadionführung im St.-Jakob-Park. Ein Blick hinter die Kulissen des Laufner McDonald’s ist restlos ausgebucht. Dasselbe gilt auch für einen Rundgang durch den neuen Shop von Ricola in der Altstadt von Laufen. Die Kurse richten sich an Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren.

Gemäss Sabine Carstens haben sich für die beiden Ferienpässe X-Island und Laufental-Thierstein bisher 1400 Personen angemeldet. Auch wenn die Teilnehmerzahl auf einem hohem Niveau stagniert, war sie vor wenigen Jahren noch ein wenig höher. Im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten wurde der Ferienpass während der Coronapandemie nicht abgesagt. «Damals lief fast nichts. Wir führten jedoch die Kurse durch», sagt Carstens. Man sei nahezu überrannt worden.

Im Unterbaselbiet existiert seit dem Jahr 1985 der Ferienpass Birseck-Leimental. «In diesem Jahr haben sich 595 Kinder und Jugendliche für die Veranstaltungen angemeldet», sagt Nicole Brestler vom Ferienpass. Noch mehr als andere Ferienpässe setzt derjenige für das Birseck und das Leimental auf Freiwillige.

Auf der Homepage heisst es dazu: «Damit der Ferienpass auch in den kommenden Jahren erfolgreich bleibt, suchen wir dringend freiwillige Helferinnen und Helfer für die Begleitung der Aktivitäten.» Aufgrund der zu wenigen Freiwilligen sind im Februar dieses Jahres Therwil und Ettingen aus dem Ferienpass Birseck-Leimental ausgetreten.

Die Kinder seien heute disziplinierter

Die beiden Ortschaften haben zum Basler Ferienpass gewechselt, bei dem insgesamt zehn Gemeinden angeschlossen sind. Der Basler Ferienpass ist ein Angebot der Jugendarbeit Basel und wird vom Basler Erziehungsdepartement subventioniert.

Mary Born, die den Basler Ferienpass seit 2000 leitet, stellt fest: «Die Beliebtheit des Ferienpasses ist ungebrochen.» Veranstaltungen mit Tieren, etwa Besuche auf einem Ponyhof in Reinach oder in der Blindenführhundeschule in Allschwil, liefen immer. Gleichzeitig hat sie aber auch Veränderungen ausgemacht: Durch den Zuzug vieler Expats würden an den Veranstaltungen des Basler Ferienpasses immer häufiger englischsprachige Kinder teilnehmen. Zudem sagt sie: «Die Kinder sind heute oft besser informiert und disziplinierter als früher.» Wenn man sich anmelde, nehme man auch an der Veranstaltung teil.

Eine weiteren Unterschied hat Nicole Brestler beim Ferienpass Birseck-Leimental ausgemacht: «Immer weniger Kinder kommen mit dem öffentlichen Verkehr, sondern werden im Elterntaxi chauffiert.» Dies dürfte nach den Sommerferien auch an vielen Schulen wieder zu beobachten sein.