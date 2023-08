Freizeitangebot In Dornach soll ein Monatsmarkt dem Nepomukplatz neues Leben einhauchen «Wie in vielen Agglomerationen der heutigen Zeit ist auch in Dornach das Dorfleben nicht mehr, was es früher einmal war», sagt Simon Mugier, einer der Initianten des Monatsmarktes.

Von links: Christian Holzherr (stv. Strassenmeister Dornach), Susann Barkholdt, Simon Mugier und Daniel Urech (Gemeindepräsident) am Nepomukplatz. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Als der Nepomukplatz 2004 umgestaltet wurde, sollte er zu einem neuen Begegnungsplatz für die Gemeinde Dornach werden. Zum Beispiel durch den beliebten Portiunkula-Jahresmarkt und einen weiteren Wochenmarkt. «Den kennen aber nur wenige, und ausser dem Betrieb im Restaurant Nepomuk findet nicht viel statt», erzählt Simon Mugier, Mitglied der Familie-, Jugend-, Kulturkomission (FJKK). Das Ziel der FJKK, mit dem Nepomukplatz einen neuen Begegnungsort zu schaffen, wurde verpasst.

Tatenlos zusehen wolle man aber auch nicht. Zuerst überlegte die Kulturkommission, wie der Mittwochsmarkt bekannter gemacht werden könnte. «Allerdings ist es schwierig, Leute zu finden, die jede Woche den Aufwand des ‹Marktfahrens› betreiben wollen. Daraus entstand die Idee eines neuen Monatsmarktes an ausgewählten Samstagen», erklärt Mugier und schildert, wie die Idee für das neue Pilotprojekt heranwuchs.

Gebührenlose Stände sollen locken

Der Pilotlauf soll über das nächste Halbjahr an vier Samstagen durchgeführt werden. Der erste Monatsmarkt wird am 19. August ab 9 Uhr stattfinden. Für diesen wurden schon sechzehn Stände angemeldet. Mugier hofft aber noch auf weitere Marktfahrende. Momentan sei das Ziel, Erfahrungen zu sammeln und sich in der Bevölkerung zu etablieren. Aus diesem Grund soll der Markt auch für die Region und nicht nur für Dornach sein, und um den Start zu vereinfachen, will man vorerst auch noch keine Platzgebühren verlangen.

Dieses Karussell wird kommenden Samstag auch auf dem Nepomukplatz stehen. Bild: zvg

Auch das Unterhaltungsprogramm soll Leute zum Kommen bewegen. Zum Beispiel das Dornacher Spielmobil, ein Angebot der Jugendarbeit Dornach, welches die Organisierenden schätzen. Das Spielmobil sei ein Klassiker an Dornacher Anlässen und biete Kindern tolle Unterhaltung. Auch ein persönlicher Wunsch von Mugier konnte für den ersten Markt in Erfüllung gehen: Es gelang, ein eigenes Kinderkarussell zu organisieren.

Freiwillige und Gemeinde unterstützten

Unterstützung erhält das Pilotprojekt neben der Kulturkommission auch von weiteren Gemeindeverbänden wie der Umwelt-, Energie- und Verkehrskommission Dornach und dem Dornacher Kinderflohmi-Team.

Auch die Dornacher Anerkennungspreisträgerin Susann Barkholdt sei eine wichtige Hilfe. «Sie ist eine erfahrene und sozial kompetente Anlassorganisatorin und weit über Dornach hinaus wunderbar vernetzt», so Mugier. Auch Gemeindepräsident Daniel Urech steht hinter dem Projekt: «Der Markt ist sehr willkommen. Als Gemeinde unterstützen wir die Organisation nach Möglichkeit. Die Belebung des Dorfes, gerade auch des Nepomukplatzes, ist ein wichtiges Ziel.»

Sind die ersten vier Märkte ein Erfolg, sollen die Monatsmärkte ein langfristiges Projekt werden. Geplant sind acht Märkte im Jahr mit einer Pause während der Sommerferien und den Wintermonaten. Mugier erhofft sich, dass die Monatsmärkte dann der Gemeindeverwaltung übergeben werden können.

Denn zurzeit hänge bei der Organisation und der Umsetzung sehr viel von Freiwilligen ab. So auch beim Aufbau des Marktes. Während der Werkhof Dornach für die Pilotphase die Materialien für die Stände zwar bereitstellt und liefert, fehlen die Kapazitäten fürs Aufstellen. Aufgebaut wird der Markt in einer ersten Phase von Freiwilligen und Standbetreibenden.